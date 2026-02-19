قرية "رماح": مائدة سحور واحدة تجمع قلوب أهالي العين

بعد انتهاء التجمع، تقوم النساء بفرز الطعام المتبقي الذي لم يُلمس، والتأكد من نظافته وحفظه بشكل سليم قبل تعبئته في صناديق. ثم يتم توزيع هذه الوجبات على عمال المزارع والأسر ذات الدخل المحدود في المنطقة المجاورة، وهو عمل خيري يومي أصبح جزءاً أساسياً من التقليد. وأوضحت مريم: "نحرص على أن يكون الطعام نظيفاً ومعداً جيداً. إنهم يعلمون أنه في كل يوم من أيام رمضان، سيصلهم سحور طازج".