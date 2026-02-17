في ذكراه الـ 50.. "المسجد الذهبي" في "مانيلا" يستعد لاستقبال رمضان

سيكون المسجد الذهبي في مانيلا، وهو أكبر مسجد في الفلبين خارج مينداناو، مركز الاحتفالات والصلوات في العاصمة المكتظة بالسكان خلال شهر رمضان، الذي يبدأ إما يوم الأربعاء أو الخميس.

يعد المسجد الذهبي، وهو معلم بارز في منطقة كيابو بوسط مانيلا، قد يعتقد معظم الفلبينيين أنه أقدم من عمره الفعلي، لكنه في الواقع يبلغ من العمر 50 عامًا فقط هذا العام.

لم تكن هناك مساجد ذات حجم أو أهمية كبيرة فيما كان يُعرف سابقًا بمملكة يحكمها المسلمون بعد أن تحولت مانيلا إلى مدينة كاثوليكية على يد الغزاة الإسبان في القرن السادس عشر.

قال المؤرخ في المركز الإسلامي بكيابو، الحاج علي علاوي، لصحيفة الخليج تايمز إن مسجد مانيلا الأقدم كان يقع على الأرجح في ما هو الآن موقع كاتدرائية مانيلا الرومانية الكاثوليكية، بالقرب من حصن راجا سليمان، قبل وصول الغزاة عام 1570.

“يوجد داخل الكاتدرائية نقش من القرآن قد يكون اعترافًا بما كان عليه الموقع في الأصل،” قال علاوي، مشيرًا إلى أنه لأكثر من أربعة قرون، كانت مانيلا وبقية جزيرة لوزون، التي كانت تهيمن عليها في السابق حكام مسلمون من مقاطعات بامبانغا إلى باتانجاس، خالية من مسجد، وهو مكان عبادة إسلامي.