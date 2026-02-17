في ذكراه الـ 50.. "المسجد الذهبي" في "مانيلا" يستعد لاستقبال رمضان

سيكون المسجد الذهبي في مانيلا، وهو أكبر مسجد في الفلبين خارج مينداناو، مركز الاحتفالات والصلوات في العاصمة المكتظة بالسكان خلال شهر رمضان، الذي يبدأ إما يوم الأربعاء أو الخميس.
يعد المسجد الذهبي، وهو معلم بارز في منطقة كيابو بوسط مانيلا، قد يعتقد معظم الفلبينيين أنه أقدم من عمره الفعلي، لكنه في الواقع يبلغ من العمر 50 عامًا فقط هذا العام.
لم تكن هناك مساجد ذات حجم أو أهمية كبيرة فيما كان يُعرف سابقًا بمملكة يحكمها المسلمون بعد أن تحولت مانيلا إلى مدينة كاثوليكية على يد الغزاة الإسبان في القرن السادس عشر.
قال المؤرخ في المركز الإسلامي بكيابو، الحاج علي علاوي، لصحيفة الخليج تايمز إن مسجد مانيلا الأقدم كان يقع على الأرجح في ما هو الآن موقع كاتدرائية مانيلا الرومانية الكاثوليكية، بالقرب من حصن راجا سليمان، قبل وصول الغزاة عام 1570.
“يوجد داخل الكاتدرائية نقش من القرآن قد يكون اعترافًا بما كان عليه الموقع في الأصل،” قال علاوي، مشيرًا إلى أنه لأكثر من أربعة قرون، كانت مانيلا وبقية جزيرة لوزون، التي كانت تهيمن عليها في السابق حكام مسلمون من مقاطعات بامبانغا إلى باتانجاس، خالية من مسجد، وهو مكان عبادة إسلامي.
ريموند فيلانويفا
تطلب الأمر زيارة من السيدة الأولى السابقة إيميلدا ماركوس إلى طرابلس في ليبيا في نوفمبر 1976 لبناء المساجد بجدية. أرسلها زوجها، فرديناند ماركوس الأب، إلى الرئيس الليبي آنذاك معمر القذافي لطلب مساعدته في الحرب الأهلية للحكومة الفلبينية مع جبهة مورو الإسلامية للتحرير الوطني (MNLF).
كانت زيارات إيميلدا’ إلى ليبيا ناجحة حيث تم منح اتفاق طرابلس، الذي يمنح حكمًا ذاتيًا محدودًا لمسلمي مينداناو. ويُزعم أنها دعت القذافي لزيارة الفلبين، فسأل رئيس الدولة، “هل سيكون هناك مسجد يمكنني الصلاة فيه؟”
يُعرف عن إيميلدا أنها بانية هياكل مهمة، ويُزعم أنها أمرت ببناء أربعة مساجد بجدية، في الوقت المناسب لزيارة القذافي المتوقعة.
كانت هذه هي المسجد الذهبي في حي كويابو؛ والمسجد الأزرق في مدينة تاغويغ حيث توجد جالية مسلمة مزدهرة؛ وواحد في قصر مالاكانانغ؛ وواحد في مسقط رأس ماركوس’ في باواي بمقاطعة إيلوكوس نورتي.
“المسجدان الذهبي والأزرق فقط موجودان اليوم. تم تحويل المسجد الموجود في مالاكانانغ إلى مكتبة عندما حلت الرئيسة كورازون أكينو محل ماركوس،” قال علاوي.
تم بناء المسجد في باواي في حال وافق القذافي على زيارة مسقط رأس ماركوس’. قال علاوي إنه لا يعرف ما إذا كان لا يزال موجودًا.
لكن القذافي لم يواصل زيارته إلى الفلبين.
يقول المسلمون في كويابو إن الأمر استغرق 40 يومًا فقط لإنهاء المسجد الذهبي.
“تم تجنيد السكان المسلمين للمساعدة في البناء السريع للمسجد الذهبي،” قال علاوي. “بعضهم لا يزال يعيش هنا في كويابو،” أضاف مؤرخ المجتمع.
على عكس المسجد ذي القبة الزرقاء في تاغويغ، جنوب مانيلا، يتميز مسجد كويابو’ بقبة ذهبية اللون إشارة إلى المدافع النحاسية اللامعة التي استخدمت للدفاع عن مانيلا ضد الإسبان. وقد تم صياغتها بشكل مشهور في مسبك الحداد المسلم الشهير بيرا الواقع على الضفة الشمالية لنهر باسيغ.
تبلغ مساحة المسجد الذهبي حوالي 2000 متر مربع ويقع على مساحة 3000 متر مربع من الأرض. يوجد بداخله مدرسة علاوي’ العربية، بينما تقع مدرسة لتعليم الشباب المسلمين القرآن على الحافة الشمالية للمجمع'.
تحيط بالمسجد جالية مكتظة، مما يجعل كويابو مجتمعًا نابضًا بالحياة دائمًا في قلب مانيلا.
Raymund Villanueva