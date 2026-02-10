في دبي.. يد بيضاء تطعم 240 ألف صائم طوال الشهر الفضيل

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك في دولة الإمارات، تبرز خيام الإفطار الكبرى مرة أخرى كرموز قوية للكرم والتضامن الاجتماعي. ومن بين هذه الخيام، تبرز واحدة من أكبر خيام الإفطار في الدولة، وتقع في منطقة "هور العنز" بدبي، حيث تخدم حوالي 8,000 صائم يومياً، بتمويل كامل من متبرع واحد.

ووفقاً لخليفة الفلاسي، مستشار الإعلام والعلاقات للجهة المشرفة على المبادرة، فإن المشروع بأكمله يرعاه فاعل خير واحد اختار تحمل تكاليف الخيمة طوال الشهر الفضيل، مدفوعاً بالأجر الثوابي والأثر الاجتماعي الملموس للمشروع.

ملايين الدراهم لدعم العمل الإنساني

وقال الفلاسي: "بادر متبرع سخي برعاية خيمة الإفطار بالكامل طوال شهر رمضان، إيماناً منه بجزاء هذا العمل وأثره الإنساني الكبير. وتصل التكلفة الإجمالية لمشروع بهذا الحجم إلى ملايين الدراهم على مدار الشهر". وأوضح أن الميزانية تغطي إعداد الوجبات، والخدمات اللوجستية، والعمليات اليومية، والإدارة الميدانية، مما يعكس حجم وتعقيد المبادرة.

خلية نحل لإعداد 8,000 وجبة يومياً

يتطلب تقديم وجبات الإفطار اليومية لآلاف الأشخاص نظاماً مخططاً بدقة. وأشار الفلاسي إلى أن العمل يبدأ منذ الساعات الأولى من الصباح لضمان الجودة والسلامة والتسليم في الوقت المحدد.

وأضاف: "تبدأ عملية التحضير فجراً، وتمر بمراحل الطهي، والتغليف، والنقل، والتوزيع قبل وقت الإفطار بفترة كافية. وتعمل الفرق التشغيلية والمتطوعون والموردون معاً بموجب خطة دقيقة لضمان التنفيذ السلس".

تحول في ثقافة التبرع

سلط الفلاسي الضوء على تحول ملحوظ في اتجاهات العمل الخيري مؤخراً، حيث يفضل المتبرعون بشكل متزايد دعم مشاريع محددة وواضحة المعالم (مثل خيام الإفطار، والطرود الغذائية، وزكاة الفطر) بدلاً من التبرعات العامة، مما يتيح لهم رؤية نتائج مساهماتهم بشكل مباشر.

ومع ذلك، أكد أن التبرعات العامة لا تزال ضرورية للغاية، لأنها تمنح المؤسسات الخيرية المرونة لدعم الحالات الأكثر إلحاحاً وحرجاً.

خيارات متنوعة للعطاء الرقمي

ذكر الفلاسي أن هناك خيارات متنوعة للمتبرعين الراغبين في دعم خيام الإفطار، تبدأ من رعاية خيمة كاملة وصولاً إلى التمويل الجزئي لعدد محدد من الوجبات. كما أشار إلى الدور الكبير الذي يلعبه "التبرع الرقمي" عبر الروابط الإلكترونية ورموز الاستجابة السريعة (QR codes)، والتي تتيح تحويل الأموال إلى وجبات أو مساعدات بشكل فوري تقريباً، وأحياناً في نفس اليوم.