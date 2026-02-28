فن المزج بين الملوحة والحموضة.. وصفة تارتار القاروص المبتكرة

قم بتسخين الماء والسكر والجلوكوز والملح على نار هادئة حتى يذوب السكر تمامًا ويتكوّن شراب، ثم اتركه ليبرد بالكامل.

أضف عصير البرغموت الطازج والبرش وعصير الليمون، وعدّل مستوى الحلاوة إذا لزم الأمر.

ضع الخليط في الثلاجة لمدة 2 إلى 3 ساعات حتى يبرد جيدًا، ثم اخفقه في ماكينة الآيس كريم لمدة 20 إلى 25 دقيقة حتى يصبح ناعمًا.

جمّده لمدة 1 إلى 2 ساعة إضافية قبل التقديم حتى يتماسك.