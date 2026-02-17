فنادق الإمارات تعزز عروضها الرمضانية وترفع طاقتها الاستيعابية

ارتفعت أسعار وجبات الإفطار والسحور في بعض فنادق الإمارات خلال شهر رمضان الحالي مع عودة الطلب إلى مستويات ما قبل جائحة "كوفيد-19"، وفقاً لما ذكره خبراء الفندقة.

وقال بعض التنفيذيين في القطاع إنه على الرغم من ارتفاع الأسعار، فقد وسعت الفنادق أيضاً من عروضها. وأشاروا إلى أن حجوزات الإفطار والسحور يتم إجراؤها الآن في وقت مبكر بكثير مقارنة بالسنوات السابقة.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة تحري رؤية الهلال في الإمارات يوم الثلاثاء لتحري الهلال، ومن المتوقع أن يبدأ الشهر الفضيل في الإمارات يوم الأربعاء أو الخميس.

التجارب هي الأهم في دبي

قال أيمن عاشور، المدير العام لفندقي "البلندر روتانا" و"البلندر أرجيان من روتانا"، إن هناك زيادة طفيفة ومدروسة في أسعار الإفطار والسحور لعام 2026 مقارنة بالعام الماضي، وذلك تماشياً مع ظروف السوق العامة وارتفاع التكاليف التشغيلية. وأضاف أن هذه الأسعار المرتفعة ترافقها عروض معززة.

وصرح قائلاً: "أي تعديل في الأسعار يقابله دائماً تجربة أغنى. هذا العام، قمنا بتوسيع خيارات البوفيه، وأضفنا المزيد من محطات الطهي الحي، وقدمنا تخصصات إقليمية جديدة جنباً إلى جنب مع الأطباق العالمية المفضلة".

وأشار عاشور إلى وجود طلب قوي على الحجوزات من قبل الشركات، لا سيما الشركات متوسطة الحجم التي تسعى إلى تجمعات أكثر خصوصية بدلاً من الفعاليات الضخمة جداً. وأضاف: "تختار العديد من المؤسسات الأماكن التي توفر المرونة والجو العائلي لفرق عملها. أما بالنسبة للأفراد، فإن العائلات تحجز في وقت مبكر وتنتقي خياراتها بعناية، حيث يبحث الضيوف عن تجارب أصيلة، ومواقع ذات إطلالات خلابة، وأماكن تجمع بين جودة الطعام والبيئة المريحة".