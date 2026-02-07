فلكيو دبي: الكسوف الحلقي لن يعيق رؤية هلال رمضان

ينتظر المسلمون في جميع أنحاء العالم رؤية الهلال الذي يشير إلى بدء شهر رمضان المبارك في 17 فبراير. وفي اليوم نفسه، ستشهد السماء ظاهرة فلكية أخرى وهي كسوف الشمس، رغم أنه لن يكون مرئياً في دولة الإمارات. فهل سيكون لكسوف الشمس أي تأثير على رؤية الهلال؟

وفقاً لخديجة الحريري، من "مجموعة دبي للفلك"، فإن الإجابة هي لا. وأوضحت أن القمر خلال هذا الكسوف سيمر أمام الشمس دون أن يغطيها تماماً، مما يؤدي إلى كسوف حلقي تظهر فيه حلقة ساطعة من ضوء الشمس حول حافة القمر، تسمى "حلقة النار".

وذكرت أنه خلال هذه الفترة لن يكون القمر مرئياً؛ ومع ذلك، فإن الكسوف يحدث قبل غروب الشمس، في حوالي الساعة 4 مساءً بتوقيت الإمارات. وأضافت أن الخبراء سيجتمعون لمحاولة رؤية هلال رمضان بعد غروب الشمس فقط، مما يعني أن الكسوف لن يؤثر على عملية الرصد.

كيف يتم تحديد بداية رمضان؟

تتراوح الشهور الهجرية بين 29 أو 30 يوماً، اعتماداً على رؤية الهلال. فإذا تمت رؤية الهلال في 17 فبراير، سيبدأ رمضان في اليوم التالي. أما إذا تعذرت رؤيته، فسيتم شعبان 30 يوماً، ويبدأ رمضان في 19 فبراير.

ووفقاً لخديجة، تتضمن معايير رؤية هلال رمضان الشروط التالية:

يجب أن يغرب القمر بعد الشمس؛ فإذا غرب قبلها، تستحيل رؤيته.

يجب أن يظل القمر فوق الأفق لمدة تتراوح بين 12 إلى 20 دقيقة على الأقل بعد غروب الشمس.

ومع ذلك، في 17 فبراير، سيغرب القمر قبل الشمس في العالم الإسلامي الشرقي، وفي نفس وقت غروب الشمس في المناطق الوسطى، وبعد غروب الشمس ببضع دقائق فقط في المناطق الغربية، وفقاً لعلماء فلك في الإمارات.

وقال المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي (IAC) ومقره أبوظبي، إن هذه الفترة القصيرة غير كافية لانتقال القمر من مرحلة "الاقتران" إلى هلال مرئي.

وهذا يعني أنه في دولة الإمارات وبعض الدول الأخرى، من المرجح أن يبدأ شهر رمضان في 19 فبراير. ومع ذلك، لن يتم الإعلان عن موعد البدء الرسمي إلا بعد اجتماع لجنة تحري الهلال.