تستعد العائلات الإماراتية لشهر رمضان وتتهيأ لشهر مبارك مليء بالصلاة. ينتظر الكثيرون بفارغ الصبر تقليد رؤية الهلال للإعلان عن بدء الشهر الإسلامي. وقد أصدر المهندس عودة، فلكي إماراتي وصوت موثوق به في المجتمع، تحذيرًا دقيقًا بشأن رؤية الهلال غير الدقيقة.

ستراقب معظم الدول السماء بحثًا عن هلال رمضان في 17 فبراير. ومع ذلك، واستنادًا إلى معايير الرؤية المعترف بها دوليًا والحسابات الفلكية، لن يكون الهلال الذي يمثل بداية رمضان 1447 هـ مرئيًا في 17 فبراير من أي جزء من العالم العربي أو الإسلامي.

وفقًا للحسابات العلمية والملاحظات بالعين المجردة، لن يكون الهلال مرئيًا في المناطق التي يغرب فيها القمر قبل أو في نفس وقت غروب الشمس.

في مساء يوم 17 فبراير، سيغرب القمر قبل الشمس في العالم الإسلامي الشرقي، وفي نفس وقت الشمس في المناطق الوسطى، وبعد غروب الشمس بدقائق قليلة فقط في المناطق الغربية. هذه الفترة القصيرة ليست كافية لانتقال القمر من الاقتران إلى هلال مرئي.

تظهر الحسابات الفلكية أنه في الإمارات، سيغرب القمر قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة. وفي الرياض، يغرب القمر قبل غروب الشمس بـ 42 ثانية. بينما في تبوك، المنطقة في المملكة العربية السعودية حيث سيكون القمر في أطول فترة له في الشهر، سيغرب القمر تمامًا عند غروب الشمس، بعمر سطحي يبلغ ساعة واحدة و 49 دقيقة فقط وفصل زاوي عن الشمس بدرجة واحدة فقط.

قد يؤدي اتباع رؤى غير مؤكدة إلى ارتباك بين المجتمعات، حيث قد يبدأ البعض الصيام أو الصلوات مبكرًا بيوم واحد.

"إن مثل هذه التقارير، إذا حدثت، تؤكد بشكل قاطع الخطأ الذي قد يرتكبه بعض الأفراد في اعتقادهم الخاطئ بأنهم رأوا هلالًا غير موجود في السماء،" قال عودة.

وفقًا لمركز الفلك، يعتقد العديد من الفقهاء والفلكيين أنه لا داعي للبحث عن هلال القمر بعد غروب الشمس يوم الثلاثاء في المناطق التي يغرب فيها القمر قبل أو في نفس وقت غروب الشمس، حيث أن القمر لا يكون مرئيًا في ذلك الوقت.

الاعتماد على معلومات غير مؤكدة يمكن أن يسبب الارتباك ويعطل المصلين الذين يستعدون لبدء الصيام. تحث السلطات الجمهور على متابعة التقارير الموثوقة من المراكز الفلكية المعتمدة والسلطات الدينية لتجنب أي اضطراب في جداول الصيام والأنشطة المجتمعية.