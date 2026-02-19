فروسية بروح رمضانية.. مبيعات تذاكر"ميدان" تدعم الأعمال الخيرية

سيتبرع نادي دبي لسباق الخيل بجزء من مبيعات تذاكر سباقات رمضان لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، وذلك في إطار جهوده لدعم المبادرات المجتمعية خلال الشهر الفضيل.
ستأتي المساهمة من أربع ليالٍ للسباق في مضمار ميدان، والمقرر إقامتها يوم الجمعة 20 فبراير؛ وسبت الإمارات السوبر في 28 فبراير؛ واجتماعين آخرين في 6 و 13 مارس.
يُعتبر رمضان على نطاق واسع فترة للتأمل والرحمة والعطاء في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والعالم الإسلامي الأوسع. وقال نادي دبي لسباق الخيل إن المبادرة تهدف إلى مواءمة تقويم سباقاته مع القيم المرتبطة بالشهر من خلال توجيه جزء من عائدات الفعاليات نحو القضايا الخيرية والاجتماعية.
قال خليفة بن عبود الفلاسي، عضو مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل: “رمضان هو وقت يذكرنا بمسؤوليتنا في العطاء ودعم من حولنا وتعزيز إحساسنا بالمجتمع.” وأضاف: “في نادي دبي لسباق الخيل، نفخر بالمساهمة بطريقة هادفة خلال هذا الشهر المبارك، لضمان أن سباقاتنا لا تجمع الناس فحسب، بل تدعم أيضًا المبادرات التي تحقق تأثيرًا حقيقيًا ودائمًا.”
تذاكر سباقات رمضان – بما في ذلك باقة إفطار رمضان في السباقات – متاحة عبر موقع النادي.