عين الرقيب على موائد رمضان.. حملات مكثفة في دبي للتأكد من عدالة الأسعار

تكثف دبي حملاتها التفتيشية لضمان عدم ارتفاع أسعار تسع سلع أساسية خلال شهر رمضان المبارك. وستقوم دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي بإجراء هذه الفحوصات يومياً للتأكد من بقاء أسعار تسع مواد أساسية - هي: زيت الطهي، والبيض، ومنتجات الألبان، والأرز، والسكر، والدواجن، والبقوليات، والخبز، والقمح - ضمن نطاق سعري معين.

وقد رافقت صحيفة "خليج تايمز" دائرة الاقتصاد والسياحة خلال إحدى هذه الجولات التفتيشية يوم الثلاثاء.

وخلال هذه الزيارات اليومية، يتحقق المفتشون من أسعار هذه المواد باستخدام جهاز خاص يقرأ "الباركود" الخاص بالسلعة ويُظهر ما إذا كان السعر ضمن النطاق المقبول. وبموجب القانون، لا يمكن رفع أسعار هذه السلع الأساسية التسع إلا بعد تقديم طلب رسمي إلى وزارة الاقتصاد والسياحة وبسبب مبرر.

علاوة على ذلك، تصبح بعض المنتجات خلال شهر رمضان سلعاً أساسية في البيوت المسلمة رغم أنها غير مصنفة كـ "أساسية" قانوناً، مثل السمبوسة، وشراب "فيمتو"، والتمور. وبينما لا تنطبق سياسة التسعير الإلزامية عليها، قال أحمد أهلي، مدير إدارة الرقابة على الأنشطة السياحية في دائرة الاقتصاد والسياحة، إنها لا تزال تخضع للتفتيش لضمان تسعيرها بشكل معقول.