عاصمة النور في حضرة الإيمان.. أبوظبي تلبس حلة الأنوار احتفاءً بالشهر الفضيل

تستقبل مدينة ابوظبي أول أيام شهر رمضان المبارك بالأنوار المتلألئة والزخارف الرمضانية حيث تتحول شوارع المدينة الى عرس احتفالي بقدوم الشهر الفضيل الذي تتلاقى فيه القلوب ويتجدد الإيمان وتتهيأ النفوس لشهر العبادة والطاعات.

وتميزت بلدية مدينة أبوظبي هذا العام باختيار أشكال متنوعه في شوارع مدينة أبوظبي الرئيسية كشارع الكورنيش و الخليج العربي و منطقة البطين بالإضافة الى الجسور والمناطق الخارجية باستخدام تقنيات إضاءة متطورة "LED" موفرة للطاقة ومقاومة للحرارة. وهذا ما تسعى إليه البلدية كل عام بتجديد التصاميم التي تعكس العادات والتقاليد الإماراتية، مع التركيز على دمج عبارات ترحيبية مهنئة في مشهد جمالي يغطي كافة أرجاء العاصمة.