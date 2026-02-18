طوابير الفرح والارتباك.. سكان الإمارات يهرعون للتسوق بعد إعلان رمضان "غداً"

شهدت محلات السوبر ماركت في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة حشوداً كبيرة في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء بعد رؤية الهلال. هرع العديد من السكان الذين لم يتوقعوا بدء رمضان يوم الأربعاء لشراء البقالة، وشوهدت طوابير طويلة عند صناديق الدفع.

بحلول الساعة 9 مساءً، كانت الممرات تمتلئ، وبحلول الساعة 10 مساءً، كانت العديد من الفروع مكتظة بالكامل. في غضون ساعة من الإعلان، تباطأت حركة المرور حول مراكز التسوق في دبي والشارقة حيث توجهت العائلات معاً للتزود بالمؤن لأول إفطار وسحور.

غير متأكدين مما يشترونه

في محلات السوبر ماركت في دبي والشارقة، تحرك الناس بسرعة، بعضهم يحمل قوائم على هواتفهم، وآخرون غير متأكدين مما يختارونه.

قال أحمد، أحد المتسوقين في كارفور بسنترال مول: “يمكنك أن ترى ذلك على وجوه الناس. كانوا في عجلة من أمرهم، ولكنهم كانوا يفكرون أيضاً، ما الذي نحتاجه بالضبط؟”

ركز بعض السكان فقط على الأساسيات للأيام القليلة الأولى. الأرز والزيت والحليب والخبز والبيض والزبادي والفواكه والوجبات الخفيفة المجمدة كانت أسرع السلع مبيعاً. تم التقاط عبوات التمر في كل عربة تقريباً.

قالت رُخسانا بروين، وهي تقف في الطابور ومعها حقيبتان صغيرتان في نفس السوبر ماركت: “تسوقت لمدة خمسة أيام فقط. كان الأمر مفاجئاً لدرجة أنني لم أعد قائمة. لكن لدي قائمة رمضان الإلزامية في ذهني.”

“لا أريد أن أشتري أكثر من اللازم. سنعود مرة أخرى بمجرد أن نستقر على الروتين.”

قضوا وقتاً أطول عند الكاونتر من التسوق

كان متجر Night to Night على شارع الاتحاد من بين الأكثر ازدحاماً. بحلول الساعة 10:15 مساءً، امتدت طوابير الدفع إلى الممرات. تحرك المتسوقون بسرعة، لكن عدادات الفواتير تحركت ببطء.

“كنا في طابور الدفع لمدة 55 دقيقة تقريبًا،” قال محمد أبو نائل، أحد سكان النهدة في الشارقة. “اعتقدنا أن رمضان سيبدأ بعد يوم واحد. عندما جاء الخبر، غادرنا المنزل للتو.”

“لم نتمكن من شراء جميع الأغراض التي نحتاجها، ولكن سيتعين علينا العودة قريبًا لجولة تسوق أخرى،” أضاف.

كانت العربات مليئة بالمواد الأساسية الرمضانية المألوفة مثل عبوات الأرز الكبيرة، زيت الطهي، السمبوسة المجمدة، الكباب الجاهز، الفواكه، الزبادي وعلب اللبن. كان العديد من الآباء يجلسون أطفالهم داخل العربات، بعضهم يتصفح الهواتف، والبعض الآخر يحمل علب عصير صغيرة.

في نفس السوبر ماركت، ترك أحد العملاء عربته في منتصف المتجر بعد أن لاحظ طابور الدفع. “إنه طويل جدًا. سنتدبر أمرنا بما لدينا الليلة،” قال قبل المغادرة.

لم تكن عدادات الدفع الذاتي مريحة، حيث تشكلت طوابير منفصلة هناك أيضًا، مع قيام المتسوقين بمسح العناصر بعناية وطلب المساعدة من الموظفين.

لم يكن الطعام وحده هو الذي شهد طلبًا. كانت سجادات الصلاة مكدسة بالقرب من عدادات العروض الترويجية. كما شهدت أقسام الملابس المحتشمة إقبالًا، خاصة بالقرب من العبايات والأوشحة والكورتات البسيطة.

“كنا بحاجة إلى سجادات صلاة جديدة للأطفال. وقد اشتريت بعض الملابس المحتشمة أيضًا. رمضان ليس مجرد طعام،” قالت فاطمة ح.، التي كانت تتسوق في سيتي سنتر الشارقة.

في كارفور بسيتي سنتر الشارقة، كان الموظفون في قسم المخبوزات يعيدون تعبئة الخبز كل بضع دقائق. وشوهد العديد من المتسوقين وهم يلتقطون أصنافًا جاهزة للطهي لأول سحور.