"طلقة المحبة".. مدافع دبي توحد القلوب وتضيء سماء رمضان بعبق التقاليد

لم تكن عقارب الساعة وحدها هي من يضبط إيقاع انتظار الإفطار في مساء دبي، ففي ساحة "الوصل" بمدينة إكسبو، كما في "برج خليفة" و"جي بي آر"، كانت العيون شاخصة نحو فوهات المدافع السوداء المهيبة، والآذان تترقب تلك اللحظة التي يمتزج فيها عبق التاريخ بهيبة الزي العسكري لشرطة دبي.