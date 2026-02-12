دبي تعلن ملامح شهر الخير..أمانٌ مستدام وتلاحمٌ لا ينقطع

ضمن رؤية استباقية تهدف إلى تعزيز الأمن الوقائي وترسيخ منظومة القيم الإنسانية والاجتماعية، كشفت القيادة العامة لشرطة دبي عن حزمة متكاملة من الفعاليات والمبادرات المجتمعية والتوعوية التي ستنفذها خلال شهر رمضان المبارك. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي موسع عُقد في مدينة إكسبو دبي، للإعلان عن تفاصيل البرامج التي تستهدف حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز جودة الحياة في الإمارة، انطلاقاً من القناعة الراسخة بأن الأمن مسؤولية مشتركة.
مدفع رمضان: رمز التراث والتواصل الثقافي
أكد العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، أن مدفع الإفطار بات علامة بارزة تميز إمارة دبي، مشيراً إلى أن المدافع ستتوزع هذا العام في 13 موقعاً عبر 8 مدافع، بالإضافة إلى 11 موقعاً في منطقة حتا.
من جانبه، فصّل المقدم عبد الله طارش العميمي، قائد وآمر مدافع الإفطار، مواقع المدافع الثابتة التي تشمل: منطقة جي بي آر، وبرج خليفة، وداماك هيلز، ومدينة إكسبو دبي (ساحة الوصل)، ودبي فيستفال سيتي، إلى جانب فندق فيدا كريك هاربور. كما كشف عن وجود مدفعين "رحالة"، أحدهما يطوف مناطق دبي والآخر في منطقة حتا، لضمان وصول هذه الاحتفالية التراثية لأكبر شريحة من الجمهور.
مكافحة التسول: تراجع بنسبة 70% وتشديد الرقابة
وفي الجانب الأمني، استعرض العميد علي سالم، مدير إدارة الظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، تفاصيل الحملة السنوية لمكافحة التسول. وكشف عن انخفاض تراكمي كبير في أعداد المتسولين بنسبة 70%، مع تراجع بنسبة 30% خلال العام الماضي وحده، مؤكداً استهداف خفض إضافي بنسبة 20% هذا العام.
في محور مكافحة الظواهر الجنائية، قدم النقيب عمار طارق شرحاً قانونياً مفصلاً حول مكافحة التسول، محذراً من التهاون مع هذه الظاهرة. وأوضح النقيب عمار أن القانون يفرق بين نوعين من التسول:
التسول العادي: وتكون عقوبته مخففة بالحبس والغرامة.
التسول المنظم: وهو الأخطر، حيث تديره مجموعات منظمة تأتي من خارج الدولة، وتصل عقوبته إلى السجن لمدة عشر سنوات.
وأضاف لقد تم رصد حالات لاستغلال الأطفال (أصغرهم بعمر 7 سنوات) من قبل عائلاتهم في التسول، وهو ما قد يصنف قانونياً كجريمة، ودعى الجمهور للإبلاغ الفوري عبر القنوات الرسمية:
الرقم غير الطارئ 901.
خدمة "عين الشرطة" عبر تطبيق شرطة دبي.
منصة "eCrime" للبلاغات المتعلقة بالتسول الإلكتروني عبر "واتساب" ومنصات التواصل.
"احذر المفرقعات": عقوبات مغلظة لحماية الأبناء
وفي إطار الحفاظ على السلامة العامة، تحدثت والملازم أول مهندس الريم عبدالرحمن حسين من إدارة أمن المتفجرات بالإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، عن حملة "احذر المفرقعات". وحذرت من المخاطر الجسيمة للألعاب النارية التي تسبب حروقاً وتشوهات دائمة وحالات فزع.
وشددت على المساءلة القانونية الصارمة، حيث تنص المادة 54 على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم لكل من يتاجر بالألعاب النارية أو يستوردها دون ترخيص، مؤكدة أن هذه الممارسات غريبة عن قيم المجتمع الإماراتي وروحانية الشهر الفضيل.
السلامة المرورية والتطوع: "رمضان بلا حوادث"
أعلن المقدم عبد الرحمن الفلاسي، مدير إدارة التثقيف المروري في الإدارة العامة للمرور، عن مبادرة "رمضان بلا حوادث" التي تهدف لتأمين 8 تقاطعات حيوية في دبي (مثل سيتي ووك، وعود ميثاء، وبانياس، وسنشري مول). وسيشارك 502 متطوع في توزيع وجبات كسر الصيام على السائقين قبل أذان المغرب للحد من السرعة الزائدة.
وفي سياق متصل، أشاد العميد علي خلفان المنصوري بثقافة التطوع في شرطة دبي، مشيراً إلى وجود منصة داخلية تضم أكثر من 17 ألف موظف متطوع، ومنصة خارجية تضم أكثر من 7 آلاف متطوع من الجمهور، مؤكداً أن الشباب والمتطوعين يلعبون دوراً محورياً ليس فقط في العمل الميداني، بل وفي التوثيق الإعلامي وإبراز جهود الشرطة.
مدينة إكسبو: "حي رمضان" ضمن مبادرة "موسم الوصل"
أعلنت عفراء السويدي، مدير أول استراتيجية وتخطيط بمدينة إكسبو دبي، انطلاق فعاليات "حي رمضان" في دورته الرابعة، والتي تأتي هذا العام تحت مظلة مبادرة "موسم الوصل" التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
وأوضحت السويدي أن فعاليات "حي رمضان" ستقام في الفترة من 21 فبراير وحتى 15 مارس تحت شعار "تجربة إفطار للجميع"، مشيرة إلى أن هذا العام سيشهد تجربتين متميزتين هما "إفطار المجلس" و"إفطار السوق"، بالإضافة إلى منطقة تراثية تسلط الضوء على الحرف الإماراتية التقليدية وورش عمل للأطفال، لاستقبال الزوار يومياً من الساعة 5 عصراً وحتى 10 مساءً.
25 بطولة رياضية
وفي إطار سعيها لتعزيز جودة الحياة والنشاط البدني، أعلنت شرطة دبي ممثلة بـ مركز التميز الرياضي عن إطلاق فعاليات "بطولة الألعاب الرمضانية"، التي تنطلق في 20 فبراير وتستمر حتى 11 مارس المقبل. وأكد العقيد عبد الباسط علي عبد الرحمن أن النسخة الحالية تشهد توسعاً لافتاً عبر تنظيم 25 بطولة متنوعة تقام في مواقع استراتيجية، منها نادي ضباط شرطة دبي، وأكاديمية شرطة دبي، وأوتودروم، ومركز شرطة ند الشبا.
وتتوزع المنافسات على ثلاث فئات رئيسية:
البطولات المجتمعية (12 بطولة): مفتوحة للجمهور وتشمل رياضات متنوعة مثل الكريكيت، وتحدي الدراجات الصحراوية والهوائية، والتايكوندو، والتنس، والطائرة الشاطئية، بالإضافة إلى الألعاب التراثية والتجديف الثابت.
البطولات الشرطية (12 بطولة): مخصصة لمنتسبي شرطة دبي لإبراز مهاراتهم في البادل، وكرة القدم، والجيوجيتسو، والسنوكر، والرماية، والقوس والسهم، وغيرها.
فئة "مدارس حماية": في خطوة هي الأولى من نوعها، أعلن العقيد عبد الباسط عن إدراج بطولة مخصصة لطلبة مدارس حماية، لتعزيز نطاق المشاركة المجتمعية وغرس الروح الرياضية لدى الأجيال الناشئة.
وأكدت القيادة العامة لشرطة دبي على أن هذه المبادرات هي تجسيد لرؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع آمن متلاحم ومستدام، داعية الجمهور الكريم للالتزام بالقوانين والمساهمة في إنجاح هذه المبادرات ليكون رمضان شهراً للأمن والسكينة والترابط الإنساني.