دبي تعلن ملامح شهر الخير..أمانٌ مستدام وتلاحمٌ لا ينقطع

من جانبه، فصّل المقدم عبد الله طارش العميمي، قائد وآمر مدافع الإفطار، مواقع المدافع الثابتة التي تشمل: منطقة جي بي آر، وبرج خليفة، وداماك هيلز، ومدينة إكسبو دبي (ساحة الوصل)، ودبي فيستفال سيتي، إلى جانب فندق فيدا كريك هاربور. كما كشف عن وجود مدفعين "رحالة"، أحدهما يطوف مناطق دبي والآخر في منطقة حتا، لضمان وصول هذه الاحتفالية التراثية لأكبر شريحة من الجمهور.