شرطة أبوظبي تحث السائقين على تجنب السرعة قبل الإفطار

أطلقت شرطة أبوظبي حملة جديدة بعنوان “شهر الطاعة والالتزام” لزيادة الوعي بسلامة الطرق خلال شهر رمضان المبارك.
في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، حثت الشرطة السائقين على الالتزام بحدود السرعة وتجنب التسرع قبل الإفطار.
وأكدوا على أن السلامة، سواء الشخصية أو لمستخدمي الطريق الآخرين، يجب أن تكون الأولوية القصوى لمنع الحوادث.
ذكرت الهيئة السكان بضرورة الالتزام بحدود السرعة المحددة وجعل السلامة أولوية قصوى.
وأضافت شرطة أبوظبي: “تذكروا، هناك أحباء ينتظرون وصولكم إليهم بأمان.”
شاهد الفيديو الذي شاركته شرطة أبوظبي لحث السائقين على القيادة بأمان خلال رمضان:
أفادت صحيفة خليج تايمز في وقت سابق عن ارتفاع حاد في حوادث الطرق في جميع أنحاء الإمارات خلال الساعات التي تسبق الإفطار في رمضان، حيث تم تحديد الفترة بين الساعة 2 ظهرًا و 4 مساءً على أنها الأكثر خطورة.
استندت النتائج إلى تحليل 2,771 مطالبة تأمين سيارات تم تقديمها خلال الشهر الفضيل العام الماضي.
أظهرت الدراسة أن 43 بالمائة من الحوادث وقعت بين الظهر والسادسة مساءً، بينما وقع 28 بالمائة بين السادسة مساءً ومنتصف الليل.
ومن الجدير بالذكر أن فترة الساعتين من 2 ظهرًا إلى 4 مساءً وحدها شكلت 17 بالمائة من جميع الحوادث المسجلة، مما يجعلها ذروة وقت حوادث الطرق.
تم تحليل البيانات، التي تغطي الفترة من 1 إلى 29 مارس 2025، بشكل مشترك من قبل الواثبة للتأمين و RoadSafetyUAE لتحديد اتجاهات القيادة وتعزيز الوعي بالسلامة قبل رمضان.