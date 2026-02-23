"سوق رمضان 2026" نبضٌ تراثي يكسر الأرقام في قلب دبي

خلف كواليس البيع والشراء، كانت الابتسامة تعلو وجوه المشاركين من أصحاب المحال التقليدية، والتجار، ورواد الأعمال، وأصحاب الهمم؛ حيث سجلوا زيادة ملموسة في مبيعاتهم بلغت 35%. هذا الانتعاش كان ثمرة الإقبال الكثيف وتنوع الفعاليات التي لم تترك زائرًا إلا وأبهرته، من العروض التراثية الحيّة والمسابقات التفاعلية، وصولًا إلى ورش الحرف اليدوية وأكشاك المنتجات المحلية التي تحكي قصة الأرض.