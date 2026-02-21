سفرة رمضان.. بين "سكينة الروح" وضجيج "الاستهلاك الاجتماعي"

تؤكد ليلى دمشقية أخصائية تغذية علاجية في عيادة أمان للعافية أن ضرورة التمييز بين "الجوع العضوي" و"الجوع العاطفي"، بيولوجياً، وتقول: "من الطبيعي أن يبحث الجسم عن طاقة سريعة بعد انخفاض السكر، لكن الاندفاع الزائد ليس مجرد استجابة فسيولوجية، بل هو نتاج "عقلية المنع". فعندما يترجم العقل الصيام كإحساس بالحرمان، يتحول الإفطار من تلبية حاجة جسدية إلى 'لحظة مكافأة'، هذا المزيج بين الجوع الحقيقي والرغبة في التعويض العاطفي هو ما يُفقدنا التوازن.