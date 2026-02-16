سر الشباب الدائم في رمضان.. الصيام يُفعل نظام "الإصلاحِ الخلوي"

صيام رمضان، الذي يُعد تقليديًا ممارسة روحية، يحظى باعتراف متزايد من الأطباء لفوائده الصحية المحتملة وطول العمر، حيث يساعد الانقطاع الطويل عن الطعام الجسم على إصلاح نفسه.

يسمح الانقطاع اليومي الطويل عن الطعام للجسم بالتحول من الهضم المستمر إلى وضع يركز على الإصلاح - وهو تحول يرتبط بشكل متزايد بالشيخوخة الصحية، وفقًا للدكتورة راحت غضنفر، استشارية طب الأسرة والمديرة السريرية لعيادة طول العمر في مدينة الشيخ شخبوط الطبية.

“عندما نصوم، يحصل الجسم أخيرًا على استراحة من الهضم المستمر والارتفاعات المتكررة للسكر،” تشرح. “بعد عدة ساعات بدون طعام، يتحول من استخدام السكر كوقود رئيسي إلى استخدام الدهون المخزنة. هذا التحول مهم لأنه ينشط عمليات الإصلاح داخل الجسم.” وتصف هذه العملية بأنها شكل من أشكال "التنظيف الربيعي" الخلوي، حيث يتم التخلص من الخلايا القديمة أو التالفة، ويهدأ الالتهاب، ويعطي الجسم الأولوية للإصلاح بدلاً من النمو المستمر - وهو نمط يرتبط بتباطؤ الشيخوخة البيولوجية بمرور الوقت.

تقاس الشيخوخة داخل الجسم

في طب طول العمر، تؤكد الدكتورة غضنفر أن 'مكافحة الشيخوخة' لا علاقة لها بالمظهر. بدلاً من ذلك، يتتبع الأطباء مؤشرات داخلية مثل التحكم في نسبة السكر في الدم، وتوازن الكوليسترول، ومستويات الالتهاب، وقوة العضلات، وصحة العظام، ولياقة القلب، والتوازن الهرموني.

تقول: “تمنحنا هذه المؤشرات صورة عن مدى سرعة أو بطء شيخوخة الجسم من الداخل.” وتضيف: “من وجهة نظر طول العمر، تعني مكافحة الشيخوخة حقًا البقاء قويًا ومتحركًا وذكيًا عقليًا لأطول فترة ممكنة.”

يشبه صيام رمضان إلى حد كبير ما يسميه الأطباء الأكل المقيد بالوقت، حيث يتم تناول الطعام ضمن نافذة يومية محددة. وتلاحظ أن هذا النمط قد أظهر تحسينًا في التحكم في نسبة السكر في الدم وتقليل الالتهاب دون قيود شديدة على السعرات الحرارية.

تقول: “الرسالة الرئيسية بسيطة،” وتضيف: “الاتساق أهم بكثير من الشدة.”