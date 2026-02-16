سر الشباب الدائم في رمضان.. الصيام يُفعل نظام "الإصلاحِ الخلوي"

صيام رمضان، الذي يُعد تقليديًا ممارسة روحية، يحظى باعتراف متزايد من الأطباء لفوائده الصحية المحتملة وطول العمر، حيث يساعد الانقطاع الطويل عن الطعام الجسم على إصلاح نفسه.
يسمح الانقطاع اليومي الطويل عن الطعام للجسم بالتحول من الهضم المستمر إلى وضع يركز على الإصلاح - وهو تحول يرتبط بشكل متزايد بالشيخوخة الصحية، وفقًا للدكتورة راحت غضنفر، استشارية طب الأسرة والمديرة السريرية لعيادة طول العمر في مدينة الشيخ شخبوط الطبية.
“عندما نصوم، يحصل الجسم أخيرًا على استراحة من الهضم المستمر والارتفاعات المتكررة للسكر،” تشرح. “بعد عدة ساعات بدون طعام، يتحول من استخدام السكر كوقود رئيسي إلى استخدام الدهون المخزنة. هذا التحول مهم لأنه ينشط عمليات الإصلاح داخل الجسم.” وتصف هذه العملية بأنها شكل من أشكال "التنظيف الربيعي" الخلوي، حيث يتم التخلص من الخلايا القديمة أو التالفة، ويهدأ الالتهاب، ويعطي الجسم الأولوية للإصلاح بدلاً من النمو المستمر - وهو نمط يرتبط بتباطؤ الشيخوخة البيولوجية بمرور الوقت.
في طب طول العمر، تؤكد الدكتورة غضنفر أن 'مكافحة الشيخوخة' لا علاقة لها بالمظهر. بدلاً من ذلك، يتتبع الأطباء مؤشرات داخلية مثل التحكم في نسبة السكر في الدم، وتوازن الكوليسترول، ومستويات الالتهاب، وقوة العضلات، وصحة العظام، ولياقة القلب، والتوازن الهرموني.
تقول: “تمنحنا هذه المؤشرات صورة عن مدى سرعة أو بطء شيخوخة الجسم من الداخل.” وتضيف: “من وجهة نظر طول العمر، تعني مكافحة الشيخوخة حقًا البقاء قويًا ومتحركًا وذكيًا عقليًا لأطول فترة ممكنة.”
يشبه صيام رمضان إلى حد كبير ما يسميه الأطباء الأكل المقيد بالوقت، حيث يتم تناول الطعام ضمن نافذة يومية محددة. وتلاحظ أن هذا النمط قد أظهر تحسينًا في التحكم في نسبة السكر في الدم وتقليل الالتهاب دون قيود شديدة على السعرات الحرارية.
تقول: “الرسالة الرئيسية بسيطة،” وتضيف: “الاتساق أهم بكثير من الشدة.”
بينما يمكن أن يؤدي تناول سعرات حرارية أقل إلى تحسين الصحة، يؤثر الصيام على الجسم بشكل مختلف، وفقًا للدكتورة غضنفر. حتى الصيام اليومي القصير يحفز آليات الإصلاح التي لا تنشط بالكامل عندما يتناول الناس كميات صغيرة على مدار اليوم.
تقول: “التوقيت لا يقل أهمية عن الكمية،” مضيفة أن طول العمر لا يتعلق بنقص الأكل. في الواقع، يمكن أن يكون التقييد المزمن ضارًا، خاصة بالنسبة للنساء وكبار السن.
“ما يميل إلى العمل بشكل أفضل هو مزيج من الوجبات المغذية والمتوازنة وفترات منتظمة من التوقف عن الأكل - وهو ما يشجعه رمضان بشكل طبيعي.”
يؤثر الصيام أيضًا على الهرمونات المرتبطة بالشيخوخة. توضح الدكتورة غضنفر أن مستويات الأنسولين تنخفض أثناء الصيام، مما يساعد على الحماية من مرض السكري وزيادة الوزن والعديد من الأمراض المرتبطة بالعمر، بينما ترتفع مستويات هرمون النمو، مما يدعم قوة العضلات وإصلاح الأنسجة.
يبدو أن الالتهاب المزمن، وهو أحد أكبر محركات الشيخوخة والأمراض طويلة الأمد، يخف أيضًا أثناء الصيام.
تقول: “الصيام يمنح الجسم استراحة من التحفيز المستمر،” وتضيف: “تنخفض مستويات الأنسولين، وتهدأ مسارات الالتهاب، وينتقل الجسم إلى حالة أكثر توازنًا.”
وتضيف أن العديد من الناس يلاحظون علامات عملية لذلك خلال رمضان، بما في ذلك هضم أخف، وانتفاخ أقل، وتفكير أوضح - وهي إشارات إلى أن الحمل الالتهابي في الجسم يقل.
تقول: “أرى الصيام كإعادة ضبط بدلاً من علاج،” وتضيف: “إنه لا يحل محل الطعام الصحي أو خيارات نمط الحياة، ولكنه يخلق مساحة للجسم للشفاء بكفاءة أكبر.”
تحذر الدكتورة غضنفر من أن الادعاءات التي تربط الصيام بتحسين البشرة أو قوة العضلات غالبًا ما تكون مبالغًا فيها. بينما قد يدعم الصيام صحة البشرة بشكل غير مباشر عن طريق تقليل الالتهاب وتحسين حساسية الأنسولين، إلا أنه ليس بديلاً عن التغذية أو الترطيب أو العناية بالبشرة.
الصيام وحده لا يبني العضلات أيضًا. بدون البروتين الكافي وتدريبات القوة، يمكن أن يؤدي الصيام المفرط إلى فقدان العضلات - وهو خطر يزداد مع التقدم في العمر.
تقول: “التغيرات المرئية التي يلاحظها الناس عادة ما تعكس صحة أيضية أفضل، وانتفاخ أقل، وفقدان للدهون،” “بدلاً من أن يكون الصيام حلاً تجميليًا.”
تؤكد الدكتورة غضنفر أن الصيام ليس مناسبًا للجميع. فالعمر والجنس ومستويات التوتر والحالات الصحية الموجودة كلها تؤثر على كيفية استجابة الشخص.
“غالباً ما يتحمل الأفراد الأصغر سناً والأصحاء أيضياً الصيام بسهولة أكبر،” كما تقول. “مع تقدمنا في العمر — خاصة بالنسبة للنساء — يصبح التوازن الهرموني وكتلة العضلات والتغذية أكثر أهمية.”
يمكن أن يصبح الصيام غير مجدٍ عندما يتحول إلى إجهاد مستمر، كما تحذر. تشمل علامات التحذير التعب المستمر، وسوء النوم، والتهيج، والدوخة، واضطراب الهرمونات، أو فقدان العضلات.
“الصيام أداة، وليس اختباراً لقوة الإرادة،” كما تقول. “إذا بدأ يستنزف الطاقة بدلاً من استعادتها، فهذه عادةً علامة على أن الجسم يحتاج إلى التغذية، وليس المزيد من التقييد.”
بينما يمكن أن يقدم الصيام على طريقة رمضان فوائد دائمة، تقول الدكتورة غضنفر إن هذه المكاسب تعتمد على ما يحدث بعد انتهاء الشهر. يمكن أن تتلاشى التحسينات في الهضم، والتحكم في سكر الدم، والالتهابات بسرعة إذا عادت العادات القديمة.
“ما يصنع الفارق هو الاستمرارية،” كما تقول، مشيرة إلى عادات بسيطة مثل تجنب الأكل في وقت متأخر من الليل، والسماح بفترات راحة منتظمة بين الوجبات، والأكل بوعي أكبر، وتحديد أولويات النوم.
ترى رمضان بمثابة إعادة ضبط سنوية قوية — تعلم الإيقاع، والتحكم، والتأمل.
“عندما يستمر جزء من هذا الإيقاع،” كما تقول، “تميل الفوائد الصحية إلى الاستمرار أيضاً.”
في طب طول العمر، تضيف، يبدو أن أقوى تأثير للصيام هو على فترة الصحة بدلاً من العمر الافتراضي — مما يساعد الناس على البقاء مستقلين، ومرنين، وحادين ذهنياً لفترة أطول.
“في أفضل حالاته،” كما تقول، “يعلم الصيام الوعي. إنه يشجع الناس على التباطؤ، والأكل بهدف، وإعادة الاتصال بإيقاعات الجسم الطبيعية. عندما يتم التعامل معه بهذه الطريقة، يصبح حليفاً طويل الأمد، وليس حلاً مؤقتاً."