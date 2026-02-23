زكاتكم أملهم: حملة "للخير أهل"عطاء رمضان لمرضى السرطان

أطلقت جمعية أصدقاء مرضى السرطان "حملة زكاة" السنوية 2026، التي تستهدف جمع أموال الزكاة والتبرعات وتخصيصها لتقديم الدعم المادي والمعنوي للمصابين بالسرطان، والمساهمة في تغطية تكاليف العلاج وتعزيز منظومة الرعاية النفسية والاجتماعية التي تمتد لتشمل أسر المرضى.

وتأتي حملة هذا العام تحت شعار "للخير أهلٌ"، وتستند إلى رسالة إنسانية تؤكد للمرضى أن المجتمعات والمؤسسات تشكّل عائلتهم الثانية، انسجاماً مع روح "عام الأسرة" في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتأكيداً على قيم الخير والعطاء التي تُحيط بالمريض، وتمنح العائلات القدرة على الاستمرار في رحلة العلاج بثبات وطمأنينة، إلى جانب تخفيف الضغوط المالية المصاحبة للعلاج.

وأكدت عائشة الملا، مديرة جمعية أصدقاء مرضى السرطان، أن الحملة تركز هذا العام على تفعيل أثر الزكاة كوسيلة مباشرة لدعم المرضى وأسرهم، تجسيداً لروح الشهر الكريم وتزامناً مع عام الأسرة في دولة الإمارات، مشيرة إلى أن كل مساهمة تصنع فرقاً حقيقياً في استكمال العلاج وتحسين جودة الحياة، وترسيخ معنى التكاتف المجتمعي خلال شهر رمضان.

وقالت الملا،: "تؤكد الحملة أن العطاء في رمضان سندٌ يمتد أثره إلى المريض وأسرته. وندعو أفراد المجتمع إلى توجيه زكاتهم وصدقاتهم وتبرعاتهم من خلال جمعية أصدقاء مرضى السرطان لدعم المرضى، والمساهمة في تغطية تكاليف العلاج وتخفيف الأعباء النفسية والاجتماعية المصاحبة لرحلة العلاج. إذ تمثل زكاة المال والتبرعات دعماً حيوياً لاستدامة البرامج المخصصة لمساندة مرضى السرطان وعائلاتهم، وتعزيز شعورهم بأنهم ليسوا وحدهم في هذه الرحلة".

ولتوسيع نطاق المشاركة ومضاعفة الأثر، وفّرت جمعية أصدقاء مرضى السرطان باقة من قنوات التبرع التي تتيح للجمهور اختيار الطريقة الأنسب، حيث يمكن دفع زكاة المال مباشرة عبر موقعها الرسمي (www.focp.ae)، و(https://www.focp.ae/zakat/). كما أطلقت الجمعية حملات جمع تبرعات على منصة "يلّا جيف"، حيث يمكن للأفراد والشركات التبرع أو إطلاق حملات جمع تبرعات فرعية لصالح الجمعية على الرابط: .https://yallagive.com/en/focp

ويمكن دفع زكاة المال من خلال التحويلات المصرفية إلى حساب الجمعية لدى مصرف الشارقة الإسلامي رقم (002-364854-0011)، إلى جانب إتاحة التحويل من خارج الدولة عبر رقم الآيبان IBAN الدولي: (AE440410000011364854002).

كما توفر الجمعية خيار التبرع من خلال الرسائل النصية القصيرة عبر شركة "إي أند"، حيث يمكن إرسال كلمة (Zakat) إلى الرقم 6447 للتبرع بـ20 درهماً، وإلى 4426 للتبرع بـ50 درهماً، وإلى 4467 للتبرع بـ200 درهم، وإلى 2308 للتبرع بـ500 درهم، في خطوة تضمن سهولة التبرع.

وتمتد الحملة إلى مبادرات اجتماعية ومعنوية تستهدف المرضى وأسرهم، تشمل توزيع "المير الرمضاني"، وكسوة العيد على لأطفال المصابين بالسرطان، وتنظيم موائد إفطار جماعية تعزز شعور الانتماء وتخفف من العزلة التي يفرضها المرض، تجسيداً لقيم التكافل والتضامن في المجتمع الإماراتي.

وفي العام الماضي، أطلقت الجمعية "حملة الزكاة" خلال شهر رمضان المبارك تحت شعار "جمّع تَسُد"، حيث شهدت الحملة تفاعلاً من الأفراد والمؤسسات والشركات، وأسهمت في تخفيف كلفة برامج العلاج المختلفة على المرضى وعائلاتهم، إلى جانب دعم احتياجاتهم النفسية والاجتماعية.