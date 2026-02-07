رمضان 2026 يطلّ بساعات صيام أقصر في المنطقة العربية

يترقب أكثر من مليار مسلم حول العالم بفارغ الصبر حلول شهر رمضان 2026، وهو شهر مقدس يتميز بالصيام والتأمل والتفاني الروحي.
من المتوقع أن تكون ساعات الصيام خلال رمضان 2026 أقصر بشكل ملحوظ من تلك التي لوحظت العام الماضي، مما يجلب بعض الراحة للمصلين الذين يؤدون الصيام اليومي.
نظرًا لأن التقويم الهجري الإسلامي يتبع الدورة القمرية، حيث يستمر كل شهر 29 أو 30 يومًا اعتمادًا على رؤية الهلال، فإن رمضان يتقدم حوالي 10 إلى 12 يومًا كل عام.
يؤثر هذا التحول السنوي بشكل مباشر على مدة الصيام وكيف تتغير ساعات النهار طوال الشهر الفضيل.
بناءً على الحسابات الفلكية، من المتوقع أن يبدأ رمضان في 19 فبراير 2026، على الرغم من أنه قد يبدأ قبل يوم واحد إذا تمت رؤية الهلال في 18 فبراير. وستقوم لجنة رؤية الهلال في الإمارات العربية المتحدة بالإعلان الرسمي.
جدول أوقات الصلاة في رمضان 2026
تختلف ساعات الصيام من بلد لآخر، ويرجع ذلك أساسًا إلى الاختلافات في الجغرافيا وخطوط العرض.
يمتنع المسلمون عن الطعام والشراب والملذات الجسدية الأخرى من بزوغ الفجر حتى غروب الشمس، وتعتمد المدة الدقيقة على وقت شروق الشمس وغروبها في كل موقع.
في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تظل ساعات الصيام معتدلة، حيث تشهد الدول القريبة من خط الاستواء نهارًا متوازنًا نسبيًا.
على النقيض، كلما اتجهت الدولة شمالًا، طالت الأيام، وبالتالي طالت فترة الصيام. وعلى العكس، فإن المواقع الواقعة في أقصى الجنوب لديها ساعات صيام أقصر بسبب قصر ساعات النهار.
ويمكن للمقيمين في الإمارات العربية المتحدة أن يتوقعوا أن يستمر أول صيام في رمضان 2026 حوالي 12 ساعة و 46 دقيقة، أي أقصر بحوالي 30 دقيقة من اليوم الافتتاحي للعام الماضي الذي امتد إلى 13 ساعة و 16 دقيقة.
مع تقدم الشهر، ستزداد ساعات الصيام تدريجياً ببضع دقائق، وستكون الأيام الأخيرة أطول قليلاً من بداية الشهر.
فيما يلي نظرة على كيفية مقارنة مدة الصيام حول العالم، من الأطول إلى الأقصر هذا العام:
في المناطق الشمالية القصوى مثل شمال روسيا وغرينلاند وأيسلندا، من المتوقع أن يشهد المسلمون بعضاً من أطول ساعات الصيام في العالم بسبب خط العرض المرتفع.
ستشهد دول مثل غرينلاند وأيسلندا والنرويج والسويد وفنلندا أكثر من 16 ساعة من الصيام لأنها تقع في نصف الكرة الشمالي وتتعرض لأشعة الشمس طوال معظم اليوم.
في غضون ذلك، في بعض المناطق المرتفعة في السويد والنرويج وغرينلاند وشمال كندا، قد يستمر الصيام حتى 20 ساعة بسبب ساعات النهار الطويلة للغاية.
لتسهيل الأمور على المسلمين الذين يعيشون في مناطق يستمر فيها ضوء النهار لفترة طويلة بشكل غير عادي أو حيث لا تغرب الشمس إلا بالكاد، منح علماء الإسلام للمؤمنين حرية الاختيار بين:
اتباع توقيت مكة المكرمة وبالتالي اعتماد أسرع ساعات الصيام في المدينة المقدسة للإسلام، حيث تظل أطوال النهار معتدلة.
اتباع جدول أقرب مدينة معتدلة واتباع جدول الصلاة والصيام لأقرب موقع بساعات نهار أكثر توازناً.
تشهد الدول الواقعة بالقرب من خط الاستواء أو في نصف الكرة الجنوبي ساعات صيام أقصر بسبب غروب الشمس المبكر وضوء النهار الأكثر توازناً.
في أجزاء من البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وجنوب إفريقيا وتشيلي ونيوزيلندا، تتراوح مدة الصيام عادةً بين 11 و 13 ساعة. سيستمتع المسلمون في المناطق الاستوائية (مثل إندونيسيا وماليزيا وكينيا) بصيام ثابت نسبياً ولكنه أقصر يتراوح بين 12 و 14 ساعة.