رمضان 2026 يطلّ بساعات صيام أقصر في المنطقة العربية

نظرًا لأن التقويم الهجري الإسلامي يتبع الدورة القمرية، حيث يستمر كل شهر 29 أو 30 يومًا اعتمادًا على رؤية الهلال، فإن رمضان يتقدم حوالي 10 إلى 12 يومًا كل عام.