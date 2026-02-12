رمضان 2026: ماركات الأزياء تمزج بين الثقافة والإبداع

يُروى في أوساط الرفاهية أن ربيع/صيف 2026 يبشر بإعادة ضبط إبداعي غير مسبوق في قمة الموضة. هذا الشهر، تقدم العلامات التجارية الرائدة بما في ذلك شانيل وديور وغوتشي وبوتيغا فينيتا منتجات صممها أساتذتها الفنيون الجدد إلى أرضيات المتاجر لأول مرة.

بينما يوازن العملاء بين حقيبة شانيل ’ ‘بريبّي كوكو’ أو حقيبة ديور ’ ‘باو’، فإننا نشهد نقطة تحول في صناعة الرفاهية، حيث يأمل المسؤولون التنفيذيون أن يتم رفع الانخفاض في المبيعات — عالميًا، إن لم يكن في الشرق الأوسط — بفضل ضخ الموسم ’ من الطاقة الإبداعية الجديدة.

هذا العام، يتزامن الوصول الهام لمجموعات الربيع/الصيف مع الشهر الفضيل، رمضان. بالنسبة لتجار التجزئة والعلامات التجارية، يعد الشهر الفضيل لحظة رئيسية في تقويم المبيعات. من البقالة إلى الهدايا، يعتبر رمضان واحتفالات العيد التي تليه محركًا حاسمًا للإيرادات. ومع ذلك، فإن الموازنة بين الفطنة التجارية والفروق الثقافية الدقيقة هي حبل مشدود دقيق يجب على ماركات الأزياء، على وجه الخصوص، أن تسير عليه بحذر. العلامات التجارية الأكثر اندماجًا في المجتمعات المحلية تميل إلى القيام بذلك على أفضل وجه.

غالبًا ما تتجنب العلامات التجارية الفاخرة التي تلعب اللعبة الطويلة رسائل المبيعات الخاصة برمضان، وبدلاً من ذلك تسلط الضوء على الفنانين الإقليميين والحرف اليدوية والعادات والتراث، وتسعى إلى إقامة روابط عميقة مع عملائها. إن إرساء صدى عاطفي ينتقل عبر الأجيال أقوى بكثير من التركيز على ارتفاعات المبيعات قصيرة الأجل. لقد رأينا جميعًا كبسولات ‘رمضان’ رمزية لا علاقة لها على الإطلاق بالإيقاع المتغير للحياة والوعي الروحي الذي يميز هذا الجزء من العام.

لحسن الحظ، تشير المؤشرات المبكرة إلى أن عروض رمضان لهذا العام، من المتاجر الكبرى إلى الفاخرة، أكثر نعومة ورقة وسلاسة من أي وقت مضى. في السوق الشامل، تجنبت H&M بذكاء المطبوعات واتجهت نحو الأقمشة المنسدلة وخطوط العنق الأنيقة للأوشحة ضمن لوحة ألوان مقيدة من الدرجات المحايدة والترابية. وفي الوقت نفسه، قامت Farfetch، موقع التجارة الإلكترونية الذي يعمل كمتجر عبر الإنترنت للبوتيكات الفاخرة حول العالم، بتنظيم عرض يضم ما يقرب من 100 قطعة حصرية لهذا الموسم، تم تصويرها على العارضة العربية رومي نصار.