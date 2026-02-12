رمضان 2026.. مائدة مستدامة بلمسة أطفال الإمارات

في كل شهر رمضان، تمتلئ مائدة الطعام في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، بغض النظر عن الخلفيات الثقافية، بأصناف سخية. وغالباً ما تقوم الأيدي الجائعة التي صامت طوال اليوم بإعداد طعام أكثر من الحاجة، وفي النهاية، ينتهي الأمر بالكثير من الفائض في الثلاجة.

هذا العام، يقود الآباء والأمهات مبادرات لكسر هذه الدورة المتوارثة عبر الأجيال، من خلال تعليم أصغر أفراد الأسرة كيفية تقليل الهدر.

تقول إحدى الأمهات لأربعة أطفال إن الأطفال يتعلمون بشكل أفضل من خلال المواقف البسيطة والواقعية. وقالت علا بشارة، خبيرة التربية ومدربة الوالدين المعتمدة من الاتحاد الدولي للكوتشينج (ICF): "رمضان وقت قوي جداً لهذا الغرض، حيث تجتمع العائلات للإفطار والسحور، ويصبح الطعام وسيلة طبيعية للحديث عن الامتنان والرعاية والمشاركة".