رمضان في بيوتنا.. حكايا تطرزها العائلة الإماراتية بـ "جواز الريان" ودفء البيت الكبير

‏تعزيز القيم والمشاركة

ورده الهاشمي تعد خلال شهر رمضان المبارك برامج مكثفه مختلفة لأطفالها الخمسه تعلمهم من خلالها العادات والتقاليد ،الأخلاق و القيم التي تربينا عليها، تقول:" أحول منزلي خلال شهر رمضان المبارك إلى مخيم حيث أضع برامج متنوعه لأطفالي بتنوع أعمارهم فأريدهم أن يعيشو ماعشته في منزل عائلتي عندما كنت صغيره حتى ازرع في قلوبهم حب هذا الشهر ليقومو به خير قيام".

وأضافت: "تعمق هذه الممارسات حبهم وترابطهم بينهم كمشاركة الاعداد للسحور والفطور فتتحول عملية الطهي إلى نشاط عائلي نشارك فيه جميعاً وتخصيص ركن للصلاة في المنزل، و الخروج عصراًِ لتوزيع الأطباق مع الجيران والأقارب وصندوق افطار صائم في الحي السكني الذي نعيش فيه"

وتؤكد ورده أهمية إظهار الفرحة والمشاركه للأطفال لشهر رمضان ليشعروا بالفخر والاعتزاز بهويتهم الإسلامية والعربية خاصة مع المناسبات العالمية الأخرى التي يحتفلون بها في المدارس ومع أقرانهم من خلفيات ثقافيه مختلفة.