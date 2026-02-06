رمضان في الإمارات.. لغة خاصة تجمع القلوب والكلمات

مع حلول شهر رمضان، تبدأ الأحاديث في جميع أنحاء دولة الإمارات في اتخاذ طابع مختلف قليلاً؛ إذ يأتي الشهر الفضيل بمفرداته الخاصة، وهي كلمات قد لا تسمعها في أي وقت آخر من السنة.

سيدرك المقيمون القدامى هذا التحول بسهولة، ولكن بالنسبة للقادمين الجدد، قد يتطلب الأمر بعض التعلم؛ حيث تحل عبارة "رمضان كريم" محل "صباح الخير"، وتأخذ كلمة "إفطار" مكان "العشاء"، وتتحول جملة "فاتني الغداء" إلى "لم أستيقظ للسحور".

سواء كنت تؤدي فريضة الصيام أو كنت ترغب ببساطة في فهم الأحاديث التي تدور حولك، إليك دليلاً مبسطاً للمصطلحات الرمضانية الأساسية:

1. رمضان كريم / رمضان مبارك

قد تكون قد تعرفت بالفعل على التحية الإسلامية "السلام عليكم". خلال الشهر الفضيل، ستسمع الناس يتبعونها بعبارة "رمضان كريم" أو "رمضان مبارك". إنها ببساطة طريقة لتمني الخير للآخرين خلال الشهر المبارك.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.