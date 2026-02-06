رمضان في الإمارات.. لغة خاصة تجمع القلوب والكلمات

مع حلول شهر رمضان، تبدأ الأحاديث في جميع أنحاء دولة الإمارات في اتخاذ طابع مختلف قليلاً؛ إذ يأتي الشهر الفضيل بمفرداته الخاصة، وهي كلمات قد لا تسمعها في أي وقت آخر من السنة.
سيدرك المقيمون القدامى هذا التحول بسهولة، ولكن بالنسبة للقادمين الجدد، قد يتطلب الأمر بعض التعلم؛ حيث تحل عبارة "رمضان كريم" محل "صباح الخير"، وتأخذ كلمة "إفطار" مكان "العشاء"، وتتحول جملة "فاتني الغداء" إلى "لم أستيقظ للسحور".
سواء كنت تؤدي فريضة الصيام أو كنت ترغب ببساطة في فهم الأحاديث التي تدور حولك، إليك دليلاً مبسطاً للمصطلحات الرمضانية الأساسية:
قد تكون قد تعرفت بالفعل على التحية الإسلامية "السلام عليكم". خلال الشهر الفضيل، ستسمع الناس يتبعونها بعبارة "رمضان كريم" أو "رمضان مبارك". إنها ببساطة طريقة لتمني الخير للآخرين خلال الشهر المبارك.
الصوم هو الكلمة العربية التي تعني الامتناع؛ حيث يمتنع المسلمون عن الطعام والشراب والتدخين والعلاقات الزوجية من الفجر حتى غروب الشمس.
هذه هي الوجبة التي يتم تناولها قبل الفجر، أي قبل بدء الصيام. وهي تساعد الصائمين على الحفاظ على طاقتهم طوال يوم الصيام. "السحور" مصطلح ستسمعه كثيراً، خاصة عندما يفشل الأصدقاء أو الزملاء الصائمون في الاستيقاظ لتناوله!
يختار بعض المسلمين البدء في الصيام قبل نحو 10 دقائق من صلاة الفجر. تُعرف هذه الفترة الاحتياطية باسم "الإمساك"، رغم أن الصيام يبدأ رسمياً مع أذان الفجر.
هذا واحد من أكثر المصطلحات شيوعاً التي ستسمعها خلال رمضان. ويشير إلى الوجبة التي ينهي بها المسلمون صيامهم، ويتم تناولها عند غروب الشمس مع أذان صلاة المغرب. تقليدياً، يتم كسر الصيام بالتمر والماء، تتبعها وجبة خفيفة أو عشاء يتم مشاركته مع العائلة والأصدقاء.
صلوات ليلية خاصة تُؤدى بعد صلاة العشاء خلال شهر رمضان. غالباً ما تُقام هذه الصلوات جماعة في المساجد. وعادة ما تزدحم المساجد التي تضم قراءً مشهورين بالمصلين، وقد تستغرق صلاة التراويح ما يصل إلى ساعة.
صلوات تطوعية تُؤدى في وقت متأخر من الليل بعد العشاء وقبل الفجر. وخلال العشر الأواخر من رمضان، تقيم المساجد هذه الصلوات جماعة بعد منتصف الليل.
تُعرف بـ "ليلة القوة" أو "المكانة"، وتصادف إحدى الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان. وهي تخليد لذكرى الليلة التي نزل فيها القرآن لأول مرة، ويُعتقد أن العبادة فيها خير من ألف شهر.
فارضة من فرائض الصدقة وأحد أركان الإسلام الخمسة. يتبرع المسلمون المستوفون للشروط بجزء محدد من ثرواتهم كل عام لمساعدة المحتاجين. ويختار الكثيرون إخراج الزكاة خلال شهر رمضان، رغم إمكانية دفعها في أي وقت من العام.
هي تبرع طوعي وغير واجب. وغالباً ما يكثف المسلمون من أعمال الخير والصدقات خلال الشهر الفضيل.