رمضان على الأبواب.. الأسواق تتزين بأدوات الصلاة والذكر

مع توقع بدء رمضان حوالي 19 فبراير، بدأت الاستعدادات الروحانية بالفعل في جميع أنحاء الإمارات. تشهد الأسواق في دبي والشارقة ارتفاعًا في عدد العملاء الذين يشترون المنتجات الروحانية.

من أدوات الصلاة التقليدية إلى الأدوات الرقمية الحديثة، يقوم السكان بالتخزين مبكرًا.

إليكم 7 منتجات تشهد طلبًا قويًا وفقًا لأصحاب المتاجر:

1. سبح التسبيح

“في كل عام، السبح هي أول ما يطلبه الناس،” قال عبد القادر، الذي يعمل في السوق الأزرق في الراس. “البعض يريد خرزًا خشبيًا بسيطًا؛ ويفضل آخرون الخرز الحجري أو الكريستالي. يقول الكثيرون إنهم يريدون زيادة ذكرهم اليومي في رمضان هذا العام.”

2. خواتم الذكر الرقمية والعدادات الإلكترونية

يشهد تجار التجزئة الذين يبيعون هذه المنتجات أيضًا طلبًا على خواتم الذكر الرقمية. “أصبحت خواتم الذكر الرقمية شائعة جدًا،” قال يوسف سليمي، صاحب متجر للمنتجات الإلكترونية في السبخة.

“يحبها العملاء الشباب بشكل خاص لأنهم يستطيعون عد تسبيحهم بهدوء في أي مكان. إنها صغيرة وسهلة الاستخدام.”