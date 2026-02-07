رمضان على الأبواب.. الأسواق تتزين بأدوات الصلاة والذكر

مع توقع بدء رمضان حوالي 19 فبراير، بدأت الاستعدادات الروحانية بالفعل في جميع أنحاء الإمارات. تشهد الأسواق في دبي والشارقة ارتفاعًا في عدد العملاء الذين يشترون المنتجات الروحانية.
من أدوات الصلاة التقليدية إلى الأدوات الرقمية الحديثة، يقوم السكان بالتخزين مبكرًا.
إليكم 7 منتجات تشهد طلبًا قويًا وفقًا لأصحاب المتاجر:
1. سبح التسبيح
“في كل عام، السبح هي أول ما يطلبه الناس،” قال عبد القادر، الذي يعمل في السوق الأزرق في الراس. “البعض يريد خرزًا خشبيًا بسيطًا؛ ويفضل آخرون الخرز الحجري أو الكريستالي. يقول الكثيرون إنهم يريدون زيادة ذكرهم اليومي في رمضان هذا العام.”
2. خواتم الذكر الرقمية والعدادات الإلكترونية
يشهد تجار التجزئة الذين يبيعون هذه المنتجات أيضًا طلبًا على خواتم الذكر الرقمية. “أصبحت خواتم الذكر الرقمية شائعة جدًا،” قال يوسف سليمي، صاحب متجر للمنتجات الإلكترونية في السبخة.
“يحبها العملاء الشباب بشكل خاص لأنهم يستطيعون عد تسبيحهم بهدوء في أي مكان. إنها صغيرة وسهلة الاستخدام.”
3. نسخ القرآن الكريم وترجماته
تُباع نسخ القرآن الكريم بسرعة أيضًا. وقال بعض تجار التجزئة إن الناس يشترون كتب القصص حتى يتمكنوا من فهم القرآن بشكل أفضل.
“يفضل الناس بدء رمضان بمصحف جديد. نبيع أيضًا العديد من النسخ مع ترجمات باللغتين الإنجليزية والأردية. البعض يشتريها لأنفسهم، والبعض الآخر يشتريها كهدايا،” قال مجيد من مكتبة عشار لتجارة الكتب، ومقرها في المريجة بالشارقة.
“في الآونة الأخيرة، توجد الكثير من القصص القرآنية المبسطة في السوق. والطريقة التي يتم بها شرح الكتاب المقدس بلغة بسيطة تجذب الكثير من الناس للشراء،” أضاف مجيد.
في شركة خحات التجارية في الرولا، الشارقة، قال بائع إن العائلات غالبًا ما تشتري نسخًا متعددة في وقت واحد.
“بعض الزبائن يشترون المصاحف للتبرع بها في المساجد أو إرسالها للأقارب،” قال ممثل مبيعات في المتجر. “رمضان هو الوقت الذي يرغب فيه الناس في المزيد من الأجر.”
4. سجادات الصلاة
سجادات الصلاة هي من بين الأكثر مبيعًا قبل رمضان. يرى العديد من تجار التجزئة الناس يشترون هذه السجادات بكميات كبيرة للتبرع بها. “غالبًا ما يشتري الناس سجادات الصلاة لأنفسهم على مدار العام. ولكن مع اقتراب رمضان، نرى أن بعض الأماكن تطلب من 10 إلى 50 سجادة. والسبب في الشراء بكميات كبيرة هو التبرع،” قال سليم خان، صاحب متجر في المنطقة الصناعية 6 بالشارقة.
“لدينا تصاميم وسماكات مختلفة. الناس يريدون الراحة لأنهم سيصلون أكثر خلال التراويح وفي المنزل،” أضاف خان.
5. الطواقي، ملابس الصلاة
ملابس الصلاة التقليدية أيضًا مطلوبة بشدة. يفضل العديد من السكان الدخول في الأجواء الروحانية وهم نظيفون وفي ملابس جديدة.
“الرجال يشترون طواقي جديدة وثياب بيضاء. النساء يطلبن عبايات وأوشحة للصلاة. يرغبن في الشعور بالانتعاش لصلوات رمضان،” قال أمين كوندرناث، بائع في متجر لتجارة الأقمشة في الرولا.
6. ساعات الأذان
وفقًا ليوسف، تشهد ساعات الأذان الرقمية ارتفاعًا في المبيعات قبل رمضان. “العائلات تريد تذكيرات بأوقات الصلاة، خاصة للفجر والمغرب،” قال. “كما أنها تساعد الأطفال على اتباع جدول الصلاة.”
7. التمور
المحلات تخزن أيضًا التمور والمواد السائبة للتوزيع. “بعض الزبائن بدأوا بالفعل في طلب كراتين من التمور. وبعضهم طلب أيضًا عبوات صغيرة للتوزيع في المجتمعات،” قال عبد الجبار، تاجر تمور في سوق الجبيل بالشارقة.
“يخططون للتوزيع على الأقارب والأصدقاء وفي المكاتب والجيران خلال الإفطار،” قال عبد الجبار.