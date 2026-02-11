رمضان بنكهة التأمل.. البحث عن الهدوء وجهة مسافري الإمارات الأولى

مع اقتراب شهر رمضان، لا يخطط الجميع لبوفيهات الإفطار أو رحلات التسوق الليلية. يختار بعض سكان الإمارات شيئًا مختلفًا تمامًا — الهدوء والتأمل.

بدلاً من الفنادق المزدحمة والجداول المليئة بالأنشطة، يختار المسافرون المنتجعات الجزرية والمزارع والخلوات الهادئة، واصفين إياها بـ ‘إقامة روحية’.

بالنسبة لأحمد علي، رجل الأعمال المقيم في دبي، يتبع رمضان هيكلاً واضحًا على مدار السنوات الخمس الماضية. يقضي الأيام العشرة الأولى في الإمارات مع العائلة. وتُخصص الأيام العشرة الثانية للتأمل في بيئة هادئة بالخارج، وتُحجز الأيام العشرة الأخيرة للعمرة في مكة والاعتكاف في المدينة المنورة.