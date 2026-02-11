رمضان بنكهة التأمل.. البحث عن الهدوء وجهة مسافري الإمارات الأولى

مع اقتراب شهر رمضان، لا يخطط الجميع لبوفيهات الإفطار أو رحلات التسوق الليلية. يختار بعض سكان الإمارات شيئًا مختلفًا تمامًا — الهدوء والتأمل.
بدلاً من الفنادق المزدحمة والجداول المليئة بالأنشطة، يختار المسافرون المنتجعات الجزرية والمزارع والخلوات الهادئة، واصفين إياها بـ ‘إقامة روحية’.
بالنسبة لأحمد علي، رجل الأعمال المقيم في دبي، يتبع رمضان هيكلاً واضحًا على مدار السنوات الخمس الماضية. يقضي الأيام العشرة الأولى في الإمارات مع العائلة. وتُخصص الأيام العشرة الثانية للتأمل في بيئة هادئة بالخارج، وتُحجز الأيام العشرة الأخيرة للعمرة في مكة والاعتكاف في المدينة المنورة.
في العام الماضي، سافر إلى جزر المالديف خلال العشر الأواخر. تجنب الرحلات والأنشطة السياحية وكان روتينه بسيطًا — الاستيقاظ لصلاة التهجد، وصلاة الفجر بجانب البحر، وقراءة القرآن يوميًا، وكتابة اليوميات بعد صلاة العصر، وإبقاء هاتفه في وضع الطيران.
“لم تكن عطلة، بل كانت تتعلق بالانفصال عن الضوضاء وإعادة الاتصال بالهدف،” قال علي، مضيفًا أنه يخطط هذا العام لقضاء تلك الأيام العشرة في سيشل بدلاً من ذلك.
“الوجهة ليست هي المحور بل النية هي المحور،” قال علي.
قال مشغلو الضيافة في الإمارات وسيشل إنهم يلاحظون هذا التحول.
قال جيسون كلاديديس، المدير العام لمجموعة منتجعات ومنتجع هيلتون سيشل نورثولم ومنتجع وسبا دبل تري باي هيلتون سيشل ألاماندا، إن رمضان أصبح بشكل متزايد وقتًا للسفر الهادف.
“أصبح رمضان بشكل متزايد وقتًا يبحث فيه المسافرون عن مساحة للتباطؤ والتأمل وإعادة الاتصال،” قال.
“لقد شهدنا المزيد من سكان الإمارات يختارون وجهات مثل وجهاتنا خلال هذه الفترة، ينجذبون إلى الإحساس الطبيعي بالهدوء والخصوصية والانغماس في الطبيعة الذي توفره الجزر.”
وأضاف أن الترتيبات المدروسة، بما في ذلك خيارات تناول الطعام المصممة خصيصًا والتي تحترم ساعات الصيام، تساعد الضيوف المسلمين على الشعور بالراحة أثناء إقامتهم.
“يصبح الأمر أقل عن عطلة تقليدية وأكثر عن سفر هادف ومجدد للطاقة،” قال كلاديديس.
لا يقتصر هذا الاتجاه على السفر إلى الخارج. وقالت الفنادق في دبي إنها تشهد أيضاً اختيار الضيوف لإقامات أكثر هدوءاً وتأملاً خلال شهر رمضان. “رمضان هو وقت يكتسب فيه السفر معنى مختلفاً،” قال جواد سعادة، المدير العام لفندق ومنتجع هيلتون دبي كريك.
“نرى العديد من المقيمين في الإمارات يختارون البقاء بالقرب من المنزل، ليس للترفيه، بل للتأمل والراحة وإعادة التواصل،” قال. “الإقامة المحلية خلال هذه الفترة تسمح للضيوف بالتباطؤ واحتضان الإيقاع الروحي للشهر.”
وأضاف أن هناك تقديراً متزايداً للحظات الهادئة والتجارب التي تحترم جوهر رمضان.
يُلاحظ هذا الاتجاه أيضاً في أماكن أخرى من البلاد. في رأس الخيمة، قال سعيد علي الكندي، صاحب مزرعة، إن إحدى ممتلكاته تم حجزها لمدة عشرة أيام في رمضان من قبل مجموعة من الأفراد يركزون فقط على العبادة.
“أخبروني بوضوح أنهم قادمون للتأمل. سألوا عن مكان الصلاة أولاً،” قال علي.
تخطط المجموعة للصلاة جماعة، وطهي السحور والإفطار معاً، والحد من المشتتات الخارجية. “لا توجد طلبات ترفيه. إنهم يريدون الخصوصية والهدوء،” أضاف علي.
قال خبراء الصحة العقلية إن مثل هذه الاستراحات المتعمدة يمكن أن يكون لها فوائد نفسية حقيقية. قال الدكتور أمير جاويد، استشاري الطب النفسي في مدينة برجيل الطبية، إن الابتعاد عن الضوضاء الرقمية والضغوط اليومية يسمح للدماغ بالخروج من وضع الإجهاد المستمر.
“تستقر مستويات الكورتيزول، ويتحسن الانتباه، وتتعزز التنظيم العاطفي. هذا التباطؤ العقلي يدعم الوضوح والهدوء.”
وأضاف أن حتى الخلوات الروحية القصيرة يمكن أن تساعد في تقليل الإرهاق. “الاستراحات المتعمدة تقلل من الحمل العاطفي الزائد وإرهاق اتخاذ القرارات. تغيير البيئة والإيقاع يشير إلى الأمان للدماغ،” قال.
يمكن أن يعزز التواجد في الطبيعة هذه التأثيرات. “التعرض للمناظر الطبيعية المفتوحة أو الماء أو الأماكن الطبيعية الهادئة يقلل من التوتر ويحسن الوضوح العاطفي،” قال الدكتور جاويد. “في المدن سريعة الوتيرة، أصبح الصمت المتعمد ضرورة متزايدة بدلاً من كونه ترفاً.”
قال علماء الإسلام إن مفهوم الابتعاد للتأمل متجذر بعمق في التقاليد.
أوضح الشيخ أياز حوز، الإمام والخطيب في NGS، أن الاعتكاف، وهو خلوة روحية تُمارس خاصة في الأيام العشرة الأخيرة من رمضان، يهدف إلى تقريب المؤمنين من الله من خلال العبادة والتأمل.
“تقليل المشتتات يسمح للقلب بالتركيز ويقوي التقوى،” قال، مشيراً إلى الوعي بالله.
بينما يتم أداء الاعتكاف الرسمي في المسجد، قال إن الانسحاب المؤقت للعبادة يتوافق مع روح رمضان عند القيام به بنية صادقة.
بالنسبة للعديد من المقيمين، يظل الشكل الأكثر تقليدية للسفر الروحي هو العمرة. “خلال شهر رمضان، نرى الآلاف من سكان الإمارات يسافرون إلى مكة والمدينة،” قال قيصر محمود من وكالة أساء للسياحة والسفر. “يختار البعض رحلات قصيرة تستغرق يومين أو ثلاثة أيام، بينما يفضل آخرون قضاء الأيام العشرة إلى الخمسة عشر الأخيرة في العبادة، خاصة خلال العشر الأواخر.”
وأضاف أن الطلب يزداد عادة مع اقتراب الليالي العشر الأخيرة.
سواء كانت مزرعة في رأس الخيمة، أو شاطئًا في سيشل، أو ساحات المدينة المنورة، يظل الهدف واحدًا — الابتعاد عن الضوضاء والعودة بوضوح قبل أن ينتهي رمضان.