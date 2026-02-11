رمضان بلا غلاء.. الإمارات تُحكم قبضتها على أسعار السلع

استعداداً لشهر رمضان المبارك 2026، ستواصل وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات حملتها لمراقبة ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية لضمان حماية المستهلكين. وتشمل هذه السلع الأساسية التسعة: زيت الطهي، والبيض، ومنتجات الألبان، والأرز، والسكر، والدواجن، والبقوليات، والخبز، والقمح.

وقال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن الحملة ستستمر طوال الشهر الكريم، مشدداً على أن المخالفين سيواجهون غرامات.

وكانت الوزارة قد استحدثت في العام الماضي سياسة تسعير جديدة تمنح تجار التجزئة فترة زمنية لا تقل عن ستة أشهر بين زيادتين متتاليتين في أسعار السلع الأساسية، وذلك في إطار جهود حماية المستهلكين.

كما أطلقت الوزارة منصة رقمية تراقب أسعار هذه السلع الأساسية التسعة لضمان عدم قيام تجار التجزئة برفع الأسعار دون مبرر أو دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.