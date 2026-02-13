رمضان أستراليا يبدأ 19 فبراير.. صيام ودعاء لغزة الجريحة

أعلن مجلس الإفتاء الأسترالي أن شهر رمضان المبارك لعام 2026 (1447هـ) سيبدأ في أستراليا يوم الخميس (19 فبراير 2026).
بينما يوافق اليوم الأول من الشهر الفضيل يوم الخميس، سيتم الاحتفال بالليلة الأولى من رمضان — بما في ذلك صلاة التراويح — في وقت مبكر، يوم الأربعاء (18 فبراير)، بعد غروب الشمس (بعد صلاة العشاء)، حسبما أكد المفتي العام لأستراليا، الدكتور إبراهيم أبو محمد. وقد اتخذ القرار بعد مشاورات مع الأئمة في جميع أنحاء البلاد.
أوضح المجلس أنه يوم الثلاثاء (17 فبراير)، سيكون غروب الشمس في سيدني في الساعة 7:45 مساءً بتوقيت شرق أستراليا (1:45 مساءً بتوقيت الإمارات)، بينما سيولد الهلال في وقت لاحق من تلك الليلة في الساعة 11:01 مساءً (5:01 مساءً بتوقيت الإمارات). وفي بيرث، سيكون غروب الشمس في الساعة 7:04 مساءً بتوقيت غرب أستراليا (3:04 مساءً)، مع ولادة الهلال في الساعة 8:01 مساءً (4:01 مساءً بتوقيت الإمارات).
لأن الهلال سيولد بعد غروب الشمس في جميع أنحاء أستراليا، لا يمكن أن يبدأ رمضان مساء يوم 17 فبراير، حسبما جاء في البيان.
يحدد المفتي العام ومجلس الإفتاء الأسترالي بداية رمضان بناءً على توقيت ولادة الهلال بالنسبة لغروب الشمس. إذا ولد الهلال بعد غروب الشمس، فلا يبدأ الشهر في تلك الليلة.
أقر المجلس الوطني للأئمة الأسترالي ومجلس الإفتاء الأسترالي بأن بعض العلماء قد يتبعون طرقًا مختلفة في تحديد بداية رمضان، وحثوا المسلمين على احترام الآراء المختلفة مع العمل نحو الوحدة داخل المجتمع.
وفي رسالته، دعا الدكتور أبو محمد المسلمين إلى تخصيص الشهر الفضيل للصيام والصلاة والدعاء، سائلين الله أن يحمي الأمم وينشر السلام والأمن ويخفف المعاناة في جميع أنحاء العالم — وخاصة لأهل غزة، فلسطين.
واختتم بالدعاء بالبركات للمسلمين الأستراليين والعالم الإسلامي الأوسع. "بارك الله لكم في هذا الشهر الفضيل، ولعائلاتكم، وللمجتمع المسلم الأسترالي، وللعالم الإسلامي أجمع، وتقبل الله عبادتكم وصيامكم هذا العام."