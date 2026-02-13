رمضان أستراليا يبدأ 19 فبراير.. صيام ودعاء لغزة الجريحة

بينما يوافق اليوم الأول من الشهر الفضيل يوم الخميس، سيتم الاحتفال بالليلة الأولى من رمضان — بما في ذلك صلاة التراويح — في وقت مبكر، يوم الأربعاء (18 فبراير)، بعد غروب الشمس (بعد صلاة العشاء)، حسبما أكد المفتي العام لأستراليا، الدكتور إبراهيم أبو محمد. وقد اتخذ القرار بعد مشاورات مع الأئمة في جميع أنحاء البلاد.