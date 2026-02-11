رحلة رمضان عبر الفصول: بين تحديات الصيف وهدوء الشتاء

وفقاً لـ "كليفلاند كلينك"، فإن الماء ضروري بشكل خاص لأجسامنا في الطقس الدافئ، لأنه يحمي الجسم من السخونة الزائدة. والطريقة الرئيسية التي يتخلص بها الجسم من الحرارة في الطقس الدافئ هي من خلال العرق؛ فبينما يتبخر العرق، فإنه يبرد الأنسجة الموجودة تحته. ويؤدي كثرة التعرق إلى تقليل مستوى الماء في الجسم، وفقدان السوائل هذا يؤثر على وظائف الجسم الطبيعية.