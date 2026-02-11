رحلة رمضان عبر الفصول: بين تحديات الصيف وهدوء الشتاء

بينما يصوم الناس لأسباب متنوعة - من فقدان الوزن إلى الصحة الأيضية - يستعد ملايين المسلمين حول العالم للقيام بذلك لأسباب دينية خلال شهر رمضان المبارك. ومع ذلك، فإن صيام رمضان ليس تجربة ثابتة؛ ولأن التقويم الهجري الإسلامي يتبع الدورة القمرية، فإن تاريخ البدء يتراجع عبر التقويم الميلادي بنحو 11 يوماً كل عام.
من المتوقع أن يبدأ رمضان 2026 إما في 18 أو 19 فبراير، اعتماداً على رؤية الهلال. بالنسبة للنصف الشمالي من الكرة الأرضية، يعني هذا عاماً آخر من الصيام الشتوي. ولكن كيف يغير الفصل تحديداً من تأثير الصيام على الجسم؟
يُعتبر صيام الصيف بشكل عام "الوضع الصعب". ويرجع ذلك إلى عوامل عديدة، بما في ذلك أيام الصيام الطويلة، ومعركة الترطيب، وانخفاض مستويات الطاقة.
اعتماداً على خطوط العرض، يمكن أن تؤدي أيام الصيف إلى فترات صيام تصل إلى 20 ساعة في بعض الأماكن. وهذا يترك نافذة ضيقة جداً لتناول الطعام والنوم، مما قد يؤدي إلى التعب والصداع.
وفقاً لـ "كليفلاند كلينك"، فإن الماء ضروري بشكل خاص لأجسامنا في الطقس الدافئ، لأنه يحمي الجسم من السخونة الزائدة. والطريقة الرئيسية التي يتخلص بها الجسم من الحرارة في الطقس الدافئ هي من خلال العرق؛ فبينما يتبخر العرق، فإنه يبرد الأنسجة الموجودة تحته. ويؤدي كثرة التعرق إلى تقليل مستوى الماء في الجسم، وفقدان السوائل هذا يؤثر على وظائف الجسم الطبيعية.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى انخفاض مستويات طاقتك بشكل كبير. لذا فإن القيام بعمل يدوي أو ممارسة الرياضة تحت شمس الظهيرة أثناء الصيام يتطلب حذراً شديداً.
يُنصح الصائمون خلال فصل الصيف بإعطاء الأولوية للأطعمة الغنية بالماء، مثل البطيخ والخيار والزبادي، وتجنب الأطعمة المالحة التي قد تسبب العطش في اليوم التالي.
على الرغم من أن صيام الشتاء يُنظر إليه عموماً على أنه "الوضع السهل"، إلا أنه لا يزال يحمل تحدياته الخاصة.
مع غروب الشمس مبكرًا في أيام الشتاء، تكون مدة الصيام أقصر بكثير—غالبًا ما تتراوح بين 10 إلى 12 ساعة فقط.
ومع ذلك، فإن الطقس البارد يجعل الجسم يتوق بطبيعة الحال إلى السعرات الحرارية للحفاظ على درجة حرارته الأساسية. لهذا السبب قد يشعر المرء بجوع أكبر رغم أن الصيام أقصر.
إلى جانب الرغبة في السعرات الحرارية، ولأن الناس لا يعرقون كثيراً في الشتاء، فمن السهل نسيان شرب الماء خلال ساعات غير الصيام، مما قد يؤدي إلى ما يُعرف بـ "الجفاف الصامت" والصداع.
يُحث الصائمون في الشتاء على التركيز على الحساء واليخنات الدافئة والمغذية خلال نافذة الأكل للمساعدة في رفع درجة حرارة أجسامهم والشعور بالشبع لفترات أطول.
بما أن رمضان يتراجع بنحو 11 يوماً كل عام، فإنه سينتقل ببطء عبر الفصول. إليك متى سيحدث خلال السنوات القادمة حتى يعود إلى أشهر الصيف:
2026–2030 (الشتاء): سيحل رمضان في فبراير ويناير وديسمبر.
2031 – 2038 (الخريف): سينتقل رمضان إلى نوفمبر وأكتوبر وسبتمبر.
2039 (عودة إلى الصيف): سيعود رمضان إلى نافذة الصيف، بدءًا من أغسطس 2039.
يستغرق شهر رمضان المبارك حوالي 33 عاماً لإكمال دورة كاملة عبر كل فصل من فصول التقويم الميلادي. في كل عام، يزحف رمضان عدة أيام إلى الوراء، بما أن التقويم الهجري أقصر من التقويم الميلادي بهذا القدر من الأيام.
يتكون التقويم الهجري من 354 أو 355 يوماً، ويستغرق الانتقال الكامل عبر كل الفصول - الربيع، والصيف، والخريف، والشتاء - أكثر من ثلاثة عقود.
في عام 2030، سيحدث رمضان مرتين في سنة ميلادية واحدة - مرة في يناير ومرة أخرى في أواخر ديسمبر، مما يثير بهجة المسلمين المؤمنين الذين ينتظرون الشهر الفضيل بشوق كل عام.