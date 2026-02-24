دليل الخبراء للتحكم في التدخين والكافيين خلال رمضان

مع انتهاء الأسبوع الأول من رمضان، بدأ العديد من السكان في التأقلم مع الإيقاع الجديد. الصداع والتهيج وانخفاض الطاقة التي عانى منها الكثيرون خلال الأيام القليلة الأولى، خاصة أولئك الذين يعتمدون على القهوة القوية أو سجائر الصباح كجزء من روتينهم، هي أعراض انسحاب شائعة. بحلول نهاية الأسبوع الأول، يكون الجسم قد بدأ بالفعل في التكيف.

قال خبراء الصحة والتغذية إن هذه المرحلة حاسمة. فبينما يتراجع الانسحاب الجسدي، فإن إدارة الرغبة الشديدة بشكل صحيح الآن، خاصة للنيكوتين، يمكن أن تمنع الناس من الإفراط في التعويض بعد الإفطار أو العودة إلى العادات القديمة.

وفقًا لنرجسين رشيد، رئيسة قسم الصحة والتغذية في كايا ويلنس آند لونجيفيتي، فإن معظم الأعراض تتبع جدولًا زمنيًا يمكن التنبؤ به.

“تصل معظم أعراض انسحاب الكافيين والنيكوتين إلى ذروتها في غضون 24 إلى 72 ساعة وتتراجع تدريجيًا على مدى خمسة إلى سبعة أيام،” قالت.

الرغبة الشديدة التي يختبرها الكثيرون خلال الأيام الأولى مدفوعة بتغيرات كيميائية عصبية. يحفز النيكوتين عادة الدوبامين في مسار المكافأة بالدماغ، وعندما يتوقف تناوله فجأة، تنخفض المستويات، مما يؤدي إلى التهيج، الأرق، تقلبات المزاج وصعوبة التركيز. أما انسحاب الكافيين، فهو مرتبط بزيادة نشاط الأدينوزين، مما قد يسبب الصداع، التعب وانخفاض اليقظة.

بعد الأسبوع الأول، قالت رشيد إن التركيز يجب أن يتحول من إدارة الانسحاب إلى استقرار الطاقة ومنع الرغبة الشديدة المدفوعة بالمحفزات.

إدارة الرغبة الشديدة في النيكوتين أولاً

نظرًا لأن التدخين يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالروتين والسلوك، يقول الخبراء إن الرغبة خلال ساعات الصيام غالبًا ما تكون نفسية بقدر ما هي جسدية.

توصي رشيد باستراتيجيات سلوكية بسيطة لتقليل الانزعاج خلال النهار:

ابقَ في بيئة باردة لتجنب الإجهاد البدني الذي يمكن أن يثير الرغبة الشديدة

تجنب النشاط البدني المكثف في الأيام القليلة الأولى من التكيف

مارس التنفس العميق وتمارين تمديد خفيفة للرقبة والكتفين عندما تزداد الرغبة

استخدم تقنيات الإلهاء لتحويل الانتباه بعيدًا عن أوقات التدخين المعتادة

كما حذرت الخبيرة من التعويض بعد الإفطار. “التدخين بكثرة في المساء يمكن أن يعزز الاعتماد ويجعل الرغبة الشديدة أقوى في اليوم التالي،” أوضحت.

قال أطباء الرئة إن فترة التوقف الإجباري خلال النهار في رمضان تمنح الجسم فرصة لبدء التعافي. “حتى الفترات القصيرة بدون تدخين تسمح بتحسين الدورة الدموية للأكسجين وبدء الرئتين في إزالة المهيجات.” قال معاذ أحمد، أخصائي أمراض الرئة المقيم في دبي. بعد الأسبوع الأول، يرتبط الكثير من الرغبة المتبقية بالعادة بدلاً من الاعتماد الجسدي.

تثبيت الطاقة لتقليل الرغبة الشديدة في الكافيين

بالنسبة للعديد من المقيمين، تصبح الرغبة الشديدة في تناول القهوة أكثر وضوحًا بمجرد انخفاض تناول النيكوتين. يقول الخبراء إن المفتاح ليس استبدال منشط بآخر، بل إدارة الطاقة من خلال التغذية والترطيب والنوم.

أكدت رشيد على أهمية وجبة سحور منظمة مبنية على طاقة بطيئة الإطلاق.