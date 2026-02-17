دبي تمنح موظفيها مرونةً استثنائية وجدولاً زمنياً خاصاً في الشهر الفضيل

أعلنت دبي عن ساعات العمل الرسمية للجهات الحكومية في الإمارة خلال شهر رمضان المبارك. ووفقًا للتعميم، ستكون ساعات العمل من الساعة 9 صباحًا حتى 2:30 ظهرًا من الاثنين إلى الخميس، ومن الساعة 9 صباحًا حتى 12 ظهرًا يوم الجمعة.

يمكن لجهات القطاع العام أيضًا تطبيق ساعات عمل مرنة خلال الفترة الصباحية، مما يسمح للموظفين ببدء العمل بين الساعة 7 و 10 صباحًا، مع استكمال العدد الرسمي لساعات العمل.

قد يتم أيضًا تقديم خيار العمل عن بعد للموظفين الذين تسمح طبيعة عملهم بذلك. يمكن للموظف المؤهل الحصول على ما يصل إلى يومين عمل من خارج المكتب أسبوعيًا. يمنح هذا الجدول الزمني السكان مزيدًا من الوقت لقضائه مع عائلاتهم والمشاركة في الأجواء الاجتماعية والاحتفالية للشهر الفضيل.

كما أشار التعميم إلى أنه يجب على الجهات الحكومية تحديد ساعات عمل الموظفين العاملين بنظام المناوبات أو الذين ترتبط أدوارهم بالخدمات العامة أو إدارة المرافق، لضمان تلبية المتطلبات التشغيلية مع الحفاظ على جودة عالية في تقديم الخدمات.

صرحت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بأن هذه الإجراءات تأتي ضمن نهج الحكومة في تبني سياسات عمل مرنة تراعي احتياجات الموظفين وعائلاتهم، وتعزز الرفاهية النفسية والاجتماعية، وتؤثر إيجابًا على الإنتاجية والرضا الوظيفي والأداء المؤسسي المستدام.

كما أعلنت الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات عن ساعات عمل مماثلة للموظفين، ويمكن للجهات إما اتباع لوائح العمل المرن المعتمدة خلال أيام العمل في رمضان أو منح الموظفين مرونة للعمل عن بعد أيام الجمعة. يجب ألا يتجاوز هذا 70 بالمائة من إجمالي عدد موظفي الجهة، وفقًا للضوابط المعتمدة.