"حي رمضان" في إكسبو دبي يعيد صياغة "الولفة" في قلب المستقبل

بينما كانت خيوط الشمس الذهبية تودع أفق "مدينة إكسبو دبي"، لم تكن السكينة وحدها ما يسيطر على المكان، بل كانت هناك همسات تحضيرية لليالي رمضانية استثنائية، هنا، وفي قلب الساحة التي شهدت اجتماع العالم يوماً ما، يرتفع صوت "حي رمضان" في دورته الرابعة، ليقدم مشهداً يتجاوز كونه مجرد فعالية موسمية، بل هو "لوحة فسيفسائية" تجمع بين قدسية التقاليد وروح العصر.