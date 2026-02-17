حقائق فلكية حول ظروف رؤية هلال رمضان

قبل حلول شهر رمضان، أوضح المركز الفلكي الدولي ومقره الإمارات بعض المعلومات الأساسية المتعلقة برؤية الهلال.

اليوم الثلاثاء، 17 فبراير، لا تسمح معايير الهلال برؤيته، وفقًا لـ "إحدى أهم المرجعيات الدينية في المملكة العربية السعودية"، حسبما ذكر المركز الفلكي الدولي.

كما حذر المركز الفلكي ومقره الإمارات من الفرق بين القمر والهلال، مشيرًا إلى أنهما ليسا متماثلين. وبسبب قرب القمر والشمس يوم الثلاثاء، يجب على الجمهور تجنب توجيه المناظير أو التلسكوبات نحو القمر، أضاف المركز الفلكي الدولي.

ابق على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

فيما يلي بعض النقاط المتعمقة حول الأحداث الفلكية في 17 فبراير:

موقع الهلال

ارتفاع القمر فوق الأفق يوم الثلاثاء أقل من المقدار المطلوب لرؤية الهلال، وفقًا لملهم هندي، باحث في جامعة الملك عبد العزيز السعودية.

وأشار إلى أن أقصى ارتفاع للقمر فوق الأفق في السعودية سيكون من جيزان، حيث سيصل إلى حوالي نصف درجة فوق الأفق المرئي.

ومع ذلك، أشار إلى أنه وفقًا لتوجيهات شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا كان ارتفاع القمر أقل من درجة واحدة عن الأفق، فلا يمكن رؤيته.

الفرق بين القمر والهلال

بينما يوجد القمر في السماء كل يوم، فإن الهلال هو إحدى مراحل القمر، أوضح المركز الفلكي ومقره الإمارات.

تبدأ الأشهر الهجرية بناءً على رؤية الهلال. يوم الثلاثاء، سيغرب القمر قبل الشمس، أو معها، بالنسبة للدول العربية والإسلامية. أما بالنسبة لغرب إفريقيا، فسيغرب القمر بعد غروب الشمس بدقائق قليلة فقط.

في 17 فبراير، سيحدث أيضًا كسوف شمسي يشير إلى ذروة مرحلة القمر الجديد.

مع غروب القمر بعد فترة وجيزة من الشمس أو في نفس وقتها، فإن هذه الفترة القصيرة لا تكفي لانتقال القمر من الاقتران إلى هلال مرئي.

تجنب النظر إلى الأجسام القريبة من الشمس

عند غروب الشمس، سيكون القمر مجاورًا للشمس يوم الثلاثاء في جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية. حذر مركز الفلك الدولي من أن النظر إلى الشمس أو أي جسم قريب من الشمس من خلال تلسكوب أو منظار يمكن أن يسبب عمى دائم أو مؤقت للمراقب.

حذر الفلكيون المقيمون في الإمارات الجمهور من أنه نظرًا لأن أي تلسكوب موجه نحو موقع الهلال أثناء أو بعد غروب الشمس قد يكون الشمس ضمن مجال رؤيته، فإنه يشكل خطرًا حقيقيًا على عين المراقب.