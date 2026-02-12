تخفيض ساعات العمل للقطاع الخاص الإماراتي في رمضان

أعلنت الإمارات عن تخفيض ساعات العمل لموظفي القطاع الخاص خلال شهر رمضان المبارك. وذكرت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن عدد ساعات العمل سيتم تخفيضه بساعتين خلال الشهر الفضيل.
لدى شركات القطاع الخاص خيار تطبيق جداول عمل مرنة أو عن بعد ضمن حدود ساعات العمل اليومية المحددة خلال الشهر الفضيل، ووفقاً لمصالحها وطبيعة عملها.
يعمل الموظفون في الإمارات عادةً ثماني إلى تسع ساعات يومياً، وخلال شهر رمضان، سيتم تخفيض ذلك بساعتين يومياً. أي ساعات عمل إضافية تتجاوز الجدول المخفض قد تعتبر عملاً إضافياً، ويحق للعمال الحصول على تعويض إضافي عنها.
تمنح ساعات العمل المخفضة هذه المقيمين مزيداً من الوقت مع العائلة والأصدقاء وللصلاة والتأمل. وعلى الرغم من أن الموظفين لديهم ساعتان أقل لإنجاز عملهم، يقول خبراء الموارد البشرية إن رمضان يعمل كإعادة ضبط، مما يجعل العمال أكثر تعمداً في تنظيم يومهم. وبينما قد تكون الأيام القليلة الأولى مرهقة، يمكن لساعات العمل المخفضة أن تجعل الموظفين يعملون بكفاءة أكبر، وبشكل متعمد، وبنية أكبر، حسبما قال قادة الموارد البشرية.
ستراقب معظم الدول هلال رمضان يوم الثلاثاء 17 فبراير. ومع ذلك، بناءً على معايير الرؤية المعترف بها دولياً والحسابات الفلكية، لن يكون القمر الذي يحدد بداية رمضان 1447 هـ مرئياً في 17 فبراير من أي جزء من العالم العربي أو الإسلامي.
بالنسبة للدول التي تعتمد على رؤية الهلال المؤكدة، من المتوقع أن يكون يوم الأربعاء هو اليوم الثلاثين والأخير من شعبان، مما يعني أن الشهر سيكمل 30 يوماً ومن المتوقع أن يبدأ رمضان يوم الخميس 19 فبراير في الإمارات ومعظم هذه الدول.