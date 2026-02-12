تخفيض ساعات العمل للقطاع الخاص الإماراتي في رمضان

تمنح ساعات العمل المخفضة هذه المقيمين مزيداً من الوقت مع العائلة والأصدقاء وللصلاة والتأمل. وعلى الرغم من أن الموظفين لديهم ساعتان أقل لإنجاز عملهم، يقول خبراء الموارد البشرية إن رمضان يعمل كإعادة ضبط، مما يجعل العمال أكثر تعمداً في تنظيم يومهم. وبينما قد تكون الأيام القليلة الأولى مرهقة، يمكن لساعات العمل المخفضة أن تجعل الموظفين يعملون بكفاءة أكبر، وبشكل متعمد، وبنية أكبر، حسبما قال قادة الموارد البشرية.