تحفة الشارقة الجديدة.. مسجد النصر"منارة من ضوء" في رمضان 2026

مع غروب الشمس فوق منطقة "الذيد"، يبدأ التصميم الداخلي لمسجد "النصر" المفتتح حديثاً بالتوهج؛ حيث يتدفق الضوء الذهبي عبر قبة زجاجية مستديرة ضخمة مكونة من ألواح زجاجية صغيرة سداسية الشكل، وتمتلئ قاعة الصلاة بالدفء وضوء الشمس الهادئ. لعدة دقائق، تشعر وكأن المسجد مصنوع من الضوء.

افتتح المسجد يوم الثلاثاء من قبل سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، ويقف مسجد "النصر" في حي "جبل عمر" كواحد من أبرز المعالم الجديدة في الإمارة.

يمتد المسجد على مساحة تزيد عن 7,800 متر مربع، ولكن ما يلفت الانتباه فوراً هو القبة. يبلغ قطر القبة الزجاجية الكروية 20 متراً وترتفع 16 متراً، وتغطي ما يقرب من 80% من سقف المسجد، مما يجعلها الميزة الطاغية على الهيكل. بُنيت القبة باستخدام نمط يشبه "قرص النحل" من ألواح زجاجية سداسية، وهي تعكس الضوء طوال اليوم، ولكن عند غروب الشمس، يكون التأثير مذهلاً حقاً.

وبجانب القبة، تقف مئذنة بارتفاع 38 متراً بخطوط منسابة ومنحوتة. لا تتبع المئذنة التصميم المستقيم التقليدي، بل ترتفع في التواء ناعم يكمل القبة المستديرة ويمنح المسجد مظهراً حديثاً.

