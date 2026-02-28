بين رائحة البهارات وسرعة التوصيل..توازنٌ جديد يفرض نفسه على موائد رمضان

يعتقد هشام أن الاعتماد الكلي على الطهي المنزلي قد لا يكون الخيار الأكثر كفاءة دائماً، لا سيما في ظل وتيرة الحياة المتسارعة. ويشدد على أن التكلفة لا تُقاس فقط بأسعار المكونات، بل تشمل أيضاً الجهد والوقت المستنزف في عملية الإعداد الطويلة، والتي قد تفوق أحياناً تكلفة طلب وجبة جاهزة من مكان موثوق. بالنسبة له، الوقت الذي يقضيه المرء في المطبخ لساعات هو "تكلفة فرصة بديلة" يمكن استثمارها في مهام أخرى أكثر إنتاجية أو للراحة، مما يجعل الطلب الخارجي خياراً اقتصادياً وذكياً في آن واحد.