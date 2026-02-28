بين رائحة البهارات وسرعة التوصيل..توازنٌ جديد يفرض نفسه على موائد رمضان

مع اقتراب أذان المغرب في شوارع الإمارات، يختلط صوت أذان المساجد برائحة الأطباق التي تفوح من النوافذ، وفي الوقت نفسه، يضجّ المشهد بحركة دراجات التوصيل التي تتسابق مع الزمن لتسليم الطلبات، هذا التناقض البصري والسمعي يطرح تساؤلاً كبيراً هل باتت تطبيقات التوصيل هي "طاهي رمضان" الحقيقي، أم أن المطبخ المنزلي لا يزال الصرح الذي لا يمكن المساس به؟
في قلب هذا النقاش، تبرز وجهات نظر متباينة تعكس طبيعة المجتمع الإماراتي المتنوع، فبالنسبة لفاطمة عمر، وهي موظفة، يظل المطبخ المنزلي مقدساً، إذ تقول: "بالنسبة لي، رمضان لا يكتمل إلا برائحة البهارات التي أستخدمها بيدي. الطلب من الخارج هو خيار للطوارئ فقط، أو في الأيام التي أصل فيها منهكة تماماً. الطبخ المنزلي ليس مجرد طعام، إنه رسالة حب واجتماع حول مائدة واحدة لا يمكن لأي تطبيق أن يعوض دفئها".
"ويقول أحمد عبد الستار: لا أجدُ في الوجبات الجاهزة ما يعوضُ دفء الطعام المنزلي وبصمته الخاصة. بالنسبة لي، رمضان موسمٌ للاستمتاع بطقوس المطبخ؛ فهي متعةٌ بحد ذاتها، لا سيما وأنني من أصحاب الأكل الخفيف، ففي بساطة المائدة المنزلية أجد البركة والراحة التي لا تضاهيها أي مطاعم.
ويرى ملهم عادل، وهو مهني شاب يقضي معظم وقته في العمل، أن المنطق قد تغير. يوضح ملهم: "نمط حياتي لا يسمح لي بقضاء ساعات في المطبخ بعد يوم عمل طويل. رمضان بالنسبة لي هو وقت للعبادة والراحة، وتطبيقات التوصيل أنقذتني من الحيرة؛ فبضغطة زر أختار ما أريد، سواء كان إفطاراً تقليدياً أو وجبة سريعة للسحور.،التكنولوجيا هنا أداة تمكين ليست بديلة عن الطبخ، بل هي بديل لنمط الحياة المزدحم الذي نعيشه.
على النقيض من النظرة العاطفية، يقدم محمد هشام رؤية تتسم بالواقعية والبراغماتية، معتبراً أن العلاقة بين الوجبات المنزلية والطلبات الخارجية هي علاقة تكاملية وليست صراعاً، حيث يرى أن إدارة الموارد هي الفيصل في هذا الأمر.
يعتقد هشام أن الاعتماد الكلي على الطهي المنزلي قد لا يكون الخيار الأكثر كفاءة دائماً، لا سيما في ظل وتيرة الحياة المتسارعة. ويشدد على أن التكلفة لا تُقاس فقط بأسعار المكونات، بل تشمل أيضاً الجهد والوقت المستنزف في عملية الإعداد الطويلة، والتي قد تفوق أحياناً تكلفة طلب وجبة جاهزة من مكان موثوق. بالنسبة له، الوقت الذي يقضيه المرء في المطبخ لساعات هو "تكلفة فرصة بديلة" يمكن استثمارها في مهام أخرى أكثر إنتاجية أو للراحة، مما يجعل الطلب الخارجي خياراً اقتصادياً وذكياً في آن واحد.
ولا يعني ذلك تخلي هشام عن جودة الطعام، فهو يرى في اختيار أماكن موثوقة تضمن النظافة والمذاق تجربة توازن بين الجودة والراحة. وفي نهاية المطاف، يعتقد هشام أن الذكاء الاستهلاكي يتجلى في القدرة على الموازنة، حيث يظل الطهي المنزلي جزءاً أصيلاً من الثقافة ورمضان، بينما تظل الطلبات الخارجية ملاذاً عملياً يمنح الفرد المرونة اللازمة لإدارة يومه بكفاءة دون استنزاف لطاقته.
وتقف مريم عماد، التي تمثل الشريحة الأكثر توسعاً في المجتمع، وتعتمد النظام "الهجين" تقول مريم "نحن نعتمد الحل الوسط، فالأطباق الرئيسية والشوربة من مطبخي، لكن المقبلات والحلويات غالباً ما نطلبها من الخارج لننوع على المائدة ونخفف العبء التنظيمي عني. التكنولوجيا لم تلغِ المطبخ، بل هذبت أعباءه، فبدلاً من أن أقضي وقتي في تحضير عشرات الأصناف، أصبحت أركز على الجودة والوقت".
خلف هذه الحكايات الشخصية والآراء المتفاوتة، ما هي الحقيقة التي ترصدها الأرقام؟
وهنا يقدم لوكاس شي، المدير العام لشركة "كيتا الإمارات"، رؤية تحليلية مبنية على البيانات الواقعية للطلب خلال الشهر الفضيل، كاشفة عن تحول ذكي في سلوك المستهلك يجمع بين الأصالة والحداثة.
ويؤكد "شي" أن العلاقة بين المطبخ الرقمي والمنزلي ليست علاقة استبدال، بل هي علاقة تكاملية تختلف باختلاف الفئات، فبينما لا تزال العائلات متمسكة بطقوس الطبخ المنزلي، باتت المنصات الرقمية خياراً تكميلياً استراتيجياً، حيث تعتمد الأسر على التطبيقات لطلب أصناف متخصصة أو حلويات أو كميات إضافية عند الاستضافة، مما يخفف من أعباء التحضير دون التخلي عن روح المائدة المنزلية، وفي المقابل، تظهر فئة الأفراد والمهنيين الشباب الذين يعتمدون على خدمات التوصيل كخيار أساسي لإفطارهم وسحورهم، مدفوعين بنمط حياتهم السريع وجداولهم المرنة، مما يؤكد أن المنصات الرقمية لم تلغِ الطبخ المنزلي، بل وفرت نمط استخدام متوازناً يتناسب مع متطلبات الحياة المعاصرة.
وعلى صعيد التوقيت، يوضح شي أن رمضان غير مفاهيم "ساعات الذروة"، ويقول: نعيش الآن نمطاً مزدوجاً، فالموجة الأولى تتركز في الفترة القصيرة التي تسبق أذان المغرب، حيث تصبح دقة التوقيت المعيار الذهبي لتجربة العميل، بينما تمتد الموجة الثانية إلى ما بعد صلاة التراويح وحتى ساعات السحور، وقد أصبحت الطلبات الليلية جزءاً مستقراً ومألوفاً من نمط الاستهلاك، مما يعكس مرونة عالية لدى المستهلكين في إدارة أوقاتهم وتلبية احتياجاتهم الغذائية في أوقات متأخرة.
أما فيما يخص تفضيلات المائدة، يشير "شي" إلى أن المشهد الرمضاني يتبع ذائقة زمنية دقيقة، إذ تظل الأطباق التقليدية، كالأرز والمشاوي والشوربات والحلويات الرمضانية، هي سيدة الموقف وقت الإفطار نظراً لارتباطها بالنكهات المألوفة. ومع حلول السحور، يتحول الميل نحو الوجبات السريعة مثل البرجر والبيتزا، حيث يبحث المستهلك عن السرعة والسهولة في التحضير. وهذا لا يعني تفوق فئة على أخرى، بل يعكس نمطاً استهلاكياً متكاملاً يتنوع بتنوع ساعات اليوم.
وفيما يتعلق بالجانب الاجتماعي والاستضافة، يرى شي أن تطبيقات التوصيل ساهمت في تبسيط لوجستيات العزائم الرمضانية بدلاً من استبدالها، فارتفاع طلبات الأصناف الكبيرة والمنسقة عبر التطبيقات يعكس رغبة المضيفين في تخفيف "تعب المطبخ" التنظيمي، مع الإبقاء على جوهر الضيافة والروح الاجتماعية التي يتميز بها الشهر. وبذلك، تعمل التكنولوجيا اليوم كطبقة إضافية من المرونة والكفاءة التي تساعد المستهلكين على إدارة وقتهم، مع الحفاظ على التقاليد الموروثة التي تجعل من رمضان تجربة اجتماعية فريدة لا يمكن اختزالها في طلب طعام فحسب.