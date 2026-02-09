بـ 70 مليون درهم.."بيت الخير" تطلق حملة رمضان 2026

بمناسبة حلول شهر رمضان 2026، أطلقت جمعية بيت الخير حملة إنسانية بقيمة 70 مليون درهم، تضم ثمانية برامج تهدف إلى دعم الأسر ذات الدخل المحدود والحالات الإنسانية العاجلة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. وتركز المبادرة على المساعدات الطارئة، والمعونات الغذائية، ووجبات الإفطار المجانية لـ 1.6 مليون صائم، والدعم الشهري للأسر، مما يعكس التزام الجمعية بتخفيف الضغوط المالية وتعزيز الاستقرار الأسري خلال الشهر الفضيل، تماشياً مع إعلان الإمارات عام 2026 "عام الأسرة".
وقال خليفة الفلاسي، مستشار الإعلام والعلاقات العامة في جمعية بيت الخير: "صُممت حملة رمضان (لهذا العام) لتلامس الاحتياجات الأساسية للأسر والأفراد الذين يواجهون ضغوطاً مالية واجتماعية. أولويتنا هذا العام هي تعزيز الاستقرار الأسري وضمان ظروف معيشية كريمة للأكثر احتياجاً".
تم تخصيص الحصة الأكبر من ميزانية رمضان، وقدرها 26.5 مليون درهم، للمساعدات الإنسانية العاجلة. وتغطي هذه الفئة الحالات التي لا تحتمل التأخير، بما في ذلك تسوية الإيجارات المتأخرة لمنع الإخلاء، ودفع فواتير الكهرباء والمياه، وتغطية تكاليف العلاج الطبي والأدوية الأساسية، ودعم الأسر المتضررة من الأزمات، مثل فقدان المعيل أو انقطاع الدخل.
وقال الفلاسي: "تمثل المساعدات الطارئة جوهر مهمتنا الإنسانية. هذه حالات يمكن أن يمنع التدخل الفوري فيها وقوع مصاعب شديدة، ورمضان هو الوقت الذي يحمل فيه الاستجابة السريعة معنىً أكبر".
تم تخصيص 18 مليون درهم إضافية لمشروع "إفطار صائم"، الذي يهدف إلى توفير حوالي 1.6 مليون وجبة إفطار مجانية طوال الشهر الفضيل. ويتم توزيع الوجبات من خلال 97 نقطة توزيع ثابتة و18 خيمة رمضانية في جميع أنحاء الدولة. وأوضح الفلاسي: "يتم اختيار كل موقع بناءً على دراسات ميدانية تأخذ في الاعتبار الكثافة السكانية ووجود العمال والفئات الضعيفة. ويتم إعداد الوجبات وفق المعايير الصحية المعتمدة وتوزيعها يومياً بدعم من متطوعين مدربين وشركائنا الميدانيين".
بالإضافة إلى وجبات الإفطار، تم تخصيص 7 ملايين درهم لبرنامج "مير رمضان" (الطرود الغذائية)، بينما خُصص 7.6 مليون درهم للمساعدات النقدية والعينية الشهرية للأسر الإماراتية ذات الدخل المحدود.
وظل تخفيف الديون محوراً رئيسياً أيضاً، حيث تم تخصيص 6 ملايين درهم لبرنامج "الغارمين"، إلى جانب 2.5 مليون درهم لزكاة الفطر و1.2 مليون درهم للعيدية. وقال الفلاسي: "لا تهدف هذه البرامج إلى تلبية الاحتياجات الفورية فحسب، بل إلى الحفاظ على الكرامة والاستقرار الاجتماعي. يجب أن يخفف دعم رمضان الأعباء ويعيد راحة البال للأسر".
تعتمد بيت الخير على قاعدة بيانات تضم أكثر من 65,000 مستفيد مؤهل، وتخضع جميع الطلبات للبحث والتقييم الاجتماعي لضمان الشفافية والعدالة. وبينما تستهدف حملة رمضان بشكل أساسي الأسر الإماراتية ذات الدخل المحدود، فقد تمتد المساعدات الإنسانية العاجلة أيضاً للمقيمين ضمن شروط محددة. وأشار الفلاسي إلى أنه: "يمكن تقديم طلبات المساعدة مباشرة عبر الموقع الإلكتروني للجمعية، حيث تتم مراجعة كل حالة بعناية".
كما يتم تشجيع الأفراد والشركات والمؤسسات على المشاركة من خلال رعاية مبادرات محددة، بما في ذلك الخيام الرمضانية، ونقاط توزيع الوجبات، والطرود الغذائية، أو الحالات الإنسانية الفردية. وقال الفلاسي: "نقدم للرعاة اتفاقيات واضحة تحدد نطاق المشروع ومدته وتكلفته. ويمكن للمتبرعين متابعة أثر مساهماتهم رقمياً، وفي بعض الحالات، من خلال المشاركة الميدانية، مما يعزز الشفافية والشراكة المجتمعية".