بـ 70 مليون درهم.."بيت الخير" تطلق حملة رمضان 2026

كما يتم تشجيع الأفراد والشركات والمؤسسات على المشاركة من خلال رعاية مبادرات محددة، بما في ذلك الخيام الرمضانية، ونقاط توزيع الوجبات، والطرود الغذائية، أو الحالات الإنسانية الفردية. وقال الفلاسي: "نقدم للرعاة اتفاقيات واضحة تحدد نطاق المشروع ومدته وتكلفته. ويمكن للمتبرعين متابعة أثر مساهماتهم رقمياً، وفي بعض الحالات، من خلال المشاركة الميدانية، مما يعزز الشفافية والشراكة المجتمعية".