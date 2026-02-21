بلدية العين تجمع الأصالة بالخير في"كسـر الصيام"

حولت بلدية مدينة العين ساحتها في مبناها الرئيسي الى احتفال يومي خلال شهر رمضان المبارك مع الصائمين من الصغار والكبار لكسر الصيام مع المجتمع باطلاق مدفع الإفطار في ساحة البلدية، وذلك في أجواء روحانية تجسد قيم التكافل والتراحم بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة والفرق التطوعية، في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية وترسيخ قيم العطاء والتكافل.

وتتضمن المبادرة توزيع نحو 300 صندوق إفطار يومياً لكسر الصيام قبيل موعد أذان المغرب، حيث تحتوي الصناديق على وجبات متكاملة تراعي الاشتراطات الصحية والغذائية، ويتم تجهيزها وتنظيم عملية توزيعها من خلال فرق ميدانية لضمان انسيابية الحركة وسلامة المستفيدين.

وتأتي مبادرة «كسر الصيام» انطلاقاً من التزام بلدية مدينة العين بدعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك، بما يعكس تكامل الأدوار بين المؤسسات لخدمة المجتمع وترسيخ قيم التكافل والتراحم وتعزيز جودة الحياة في المجتمع.

تتزامن المبادرة مع إطلاق مدفع الإفطار في ساحة بلدية العين الذي يُعد أحد الموروثات الرمضانية الأصيلة، حيث يجتمع الأهالي والزوار في أجواء روحانية مميزة تعكس عمق التراث الإماراتي، فيما تؤكد البلدية من خلال هذه المبادرة حرصها على دعم المبادرات الإنسانية وتعزيز روح التعاون والمسؤولية المجتمعية خلال الشهر الفضيل.