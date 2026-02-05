برحمة الشتاء.. رحلة دقائق الصيام في رمضان الإمارات

ستكون ساعات الصيام خلال شهر رمضان لعام 2026 أقصر بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي، مما يوفر بعض الراحة للصائمين الذين يؤدون فريضة الصيام من الفجر حتى الغسق.

ويتقدم موعد شهر رمضان كل عام بمعدل 10 إلى 12 يوماً لأن التقويم الهجري يعتمد على دورة القمر، حيث يتحدد طول الشهر برؤية الهلال. ويلعب هذا التحول السنوي دوراً مباشراً في تحديد مدة الصيام وكيفية تطورها على مدار الشهر الفضيل.

من المتوقع فلكياً أن يبدأ شهر رمضان هذا العام في 19 فبراير، رغم احتمال بدئه في 18 فبراير حال رؤية الهلال مبكراً. وسيتم تأكيد الموعد الرسمي من قبل لجنة تحري الهلال في دولة الإمارات.

ويُعرف الصيام في الإسلام بأنه الإمساك عن الطعام والشراب من الفجر حتى غروب الشمس (المغرب). ويؤذن أذان الفجر بالبدء الرسمي للصيام، بينما يعلن أذان المغرب نهايته؛ حيث يفطر المسلمون بوجبة "الإفطار"، التي تبدأ تقليدياً بالتمر والماء.

خارطة ساعات الصيام

بدلاً من التغير الحاد بين يوم وآخر، تزداد ساعات الصيام تدريجياً أسبوعاً تلو الآخر مع تبكير موعد الشروق وتأخر موعد الغروب.

سيستغرق أول صيام في رمضان 2026 حوالي 12 ساعة و46 دقيقة، وهو أقل بنحو 30 دقيقة عن اليوم الأول من رمضان الماضي (الذي استمر 13 ساعة و16 دقيقة).