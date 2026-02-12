بخصومات رمضانية 70%..أسواق الإمارات تسابق الزمن

بينما يبدأ المتسوقون في ملء عرباتهم قبل أسابيع من رؤية هلال الشهر الفضيل، استعدت محلات السوبر ماركت في جميع أنحاء الإمارات لرمضان، وفي بعض الحالات بدأ الاستعداد قبل 5 أشهر. بالنسبة لتجار التجزئة، لا يعد رمضان مجرد فترة ذروة مبيعات، بل هو عملية منظمة بعناية مبنية على التنبؤ، والمفاوضات المبكرة مع الموردين، والعروض الترويجية المستهدفة المصممة لتخفيف العبء عن العائلات.

وكما ذكرت صحيفة "خليج تايمز" سابقاً، أكدت وزارة الاقتصاد الإماراتية أن أسعار تسع سلع غذائية أساسية لن تزيد خلال رمضان 2026، مما يضمن بقاء السلع الأساسية بأسعار معقولة طوال الشهر الكريم.

وفي مؤتمر صحفي عقد في مقرها بـ "الورقاء سيتي مول"، كشفت "تعاونية الاتحاد" عن استراتيجيتها الرمضانية لدعم العائلات والحفاظ على استقرار السوق. وتقدم الحملة خصومات تصل إلى 60% على أكثر من 3000 منتج غذائي وغير غذائي، بما في ذلك الأرز والزيوت والدقيق والسكر والدواجن والبيض والتمور والمواد الطازجة والمجمدة في جميع الفروع والمنصات الإلكترونية. كما تم تثبيت أسعار أكثر من 160 سلعة أساسية طوال الشهر.

وقال الرئيس التنفيذي، محمد الهاشمي، إن الحملة تندرج تحت مبادرة "عام الأسرة" في الإمارات وتتماشى مع الجهود الوطنية لتخفيف تكاليف المعيشة خلال رمضان. وأضاف أن التعاونية تقدم حالياً أكثر من 6000 منتج منتج محلياً، وتواصل مبادرة خفض وتثبيت الأسعار التي أطلقتها قبل ثلاث سنوات، مع مراجعة قوائم المنتجات شهرياً بناءً على الطلب.

ويؤكد تجار التجزئة أن التحضير طويل الأمد هو المفتاح لمنع تقلبات الأسعار المفاجئة ونقص الإمدادات. وقال كارلوس فاتاس برموديز، المدير العام لـ "الأسواق الوطنية": "نحن نستعد لرمضان قبل خمسة أشهر. نريد تجنب زيادات الأسعار التي يمكن أن تحدث خلال فترات معينة من العام. نحن لا نرفع أي سعر خلال رمضان".

وأوضح أن التخطيط المبكر يسمح لتجار التجزئة بتأمين عقود التوريد، وتثبيت الأسعار، وضمان التوفر خلال ما وصفه بأكبر فترة مبيعات في السنة في الإمارات. وتتضمن الاستراتيجية عروضاً على 500 منتج أساسي، بخصومات تصل إلى 70% على أصناف مختارة، تشمل الحلويات، والسلع الأساسية، والزيت، والدقيق، والمياه، والحليب، والمنتجات الرمضانية التقليدية مثل العصائر المركزية.

وتتبع أنماط الاستهلاك إيقاعاً متوقعاً؛ ففي الأشهر الثلاثة التي تسبق رمضان، يميل المتسوقون إلى تخزين السلع طويلة الأمد مثل الأرز والسكر والمعلبات. وفي الأسبوع الأخير، وخاصة قبل يومين أو ثلاثة من بدء الصيام، يتحول الطلب بشكل حاد نحو المنتجات الطازجة والألبان والمخبوزات.

وأصبحت "مشتريات الجملة" ميزة واضحة لهذا الموسم، حيث تختار العائلات كميات أكبر لتحقيق أقصى قدر من التوفير من خلال عروض الحزم (الطرود). ولتجنب أي انقطاع، يقوم التجار بتنويع مصادر التوريد والتفاوض على الكميات قبل أشهر.

وبدأ سلوك المستهلك يصبح استراتيجياً بشكل متزايد؛ حيث يقول برموديز: "بدأنا نرى أحجام شراء كبيرة قبل 15 يوماً من رمضان. نرى عربات كبيرة، زبائن يشترون 20 لتراً من الزيت لعائلة واحدة؛ إنهم يرون عرضاً جيداً فيتوقعون احتياجاتهم ويشترون ما يكفي لشهر كامل".

من جانبه، قال جيثين جنارذانان، رئيس قسم في هايبر ماركت "الحوت"، إن الاستعدادات تتكثف عادة قبل شهر من رمضان، حيث يتم زيادة الكميات بناءً على سجلات المبيعات السابقة. وتستحوذ الأغذية والمشروبات على الحصة الأكبر من الطلب، خاصة الأرز والدقيق والسكر وزيت الطهي والعدس والتمور، إلى جانب الشعيرية، ومسحوق الكاسترد، والجيلي، والسمبوسة المجمدة.

وبعيداً عن الغذاء، تشهد السلع المنزلية رواجاً أكبر، بينما ترتفع مبيعات الملابس مع اقتراب العيد. ولإدارة هذا التدفق الموسمي، يراقب التجار اتجاهات الأسعار ويركزون العروض في عطلات نهاية الأسبوع حيث تبلغ حركة الزوار ذروتها.

بالنسبة للعديد من الأسر، يعكس الإنفاق المرتفع ليس فقط زيادة الاستهلاك، بل أيضاً روح الكرم التي تميز الشهر الفضيل. وقالت المستهلكة خولة عيسى، إنها تركز على شراء المنتجات المفيدة خلال فترات العروض، مشيرة إلى أنها تطبخ كميات أكبر لمشاركتها مع الجيران.