بجوازاتِ سفرٍ رمضانية..300 مسجد في دبي تستقبل "عيال الفريج" بمفاجآت مبهجة

ستشجع مبادرة رمضانية فريدة الصغار على جمع الأختام في "جوازات سفرهم" من المساجد في جميع أنحاء دبي؛ حيث يعود برنامج "عيال الفريج" بموسم موسع يشمل أكثر من 300 مسجد في الإمارة كجزء من "موسم ألفة".

ومن المتوقع أن يبدأ شهر رمضان في 18 أو 19 فبراير، بناءً على رؤية الهلال. وقد رجح خبراء في الإمارات أن يبدأ الشهر الفضيل في 19 فبراير لأسباب متنوعة.

وهذا هو العام الثاني الذي تطلق فيه دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي هذه المبادرة، في محاولة لغرس قيم الصلاة والانضباط لدى الناشئة.

وقد تم توسيع البرنامج هذا العام ليشمل أكثر من 300 مسجد في الإمارة، وهو مخصص للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عاماً. المبادرة مفتوحة للفتيات والفتيان على حد سواء، وتأمل الدائرة من خلالها تشجيع الأطفال على الالتزام بحضور الصلوات وتقوية صلتهم بالمساجد خلال شهر رمضان المبارك.

بدأ توزيع جوازات السفر في المساجد المشاركة منذ 14 فبراير وسيتواصل طوال هذا الشهر. كما ستجوب حافلة "شاحنة آيس كريم" ذات طابع رمضاني المساجد، لتوزيع الحلوى على الأطفال وخلق أجواء احتفالية بالشهر الفضيل. وسيتم الإعلان عن موقع الحافلة عبر قنوات التواصل الاجتماعي التابعة للدائرة، التي وعدت أيضاً بوجود مفاجآت إضافية للأطفال في بعض المساجد المحلية.

المتطلبات

يُشترط على الأطفال ارتداء الزي التقليدي، بما في ذلك الكندورة والغترة للأولاد، والزي الوطني والحجاب للفتيات للمشاركة في المبادرة. ويتعين عليهم التسجيل باستخدام الرمز المخصص وحضور صلاة التراويح في أقرب مسجد يومياً، حيث سيقوم إمام المسجد بختم جواز السفر بعد الصلاة.

تُعد مبادرة "عيال الفريج" حجر الزاوية في "موسم ألفة" الأوسع، الذي تشرف عليه سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم. وتحتفي هذه المبادرة الشاملة بأغلى المناسبات الثقافية في الإمارات – حق الليلة، ورمضان، والعيد – من خلال تعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية عبر التجارب المشتركة.

تستحضر كلمة "ألفة" معاني الانسجام والترابط، وهي قيم تتجسد حية كل مساء عندما يهرع الأطفال لجمع أختامهم، وبناء ذكريات ستدوم طويلاً بعد أن يعلن هلال العيد قدومه.

في العام الماضي، أقيمت المبادرة في 180 مسجداً واستقطبت أكثر من 2000 طفل إلى المساجد في الأسبوع الأول من رمضان وحده.