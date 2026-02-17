مدارس خاصة بدبي تبحث"التعليم عن بعد" أيام الجمعة في رمضان

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، علمت الخليج تايمز أن المدارس الخاصة في الإمارات العربية المتحدة تدرس فكرة تقديم التعليم عن بعد أيام الجمعة.

تأتي هذه الخطوة بعد إعلان وزارة التربية والتعليم أن مبادرتها 'رمضان مع العائلة' ستستمر لطلاب المدارس الحكومية، مما يسمح بالدروس عن بعد أيام الجمعة للعام الثاني على التوالي.

يهدف البرنامج إلى منح الطلاب مزيدًا من الوقت مع عائلاتهم مع مواصلة دراستهم، مما يعكس الإيقاعات الاجتماعية والروحية لرمضان.

بناءً على توجيهات هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA)، تم نصح المدارس الخاصة في دبي بالتشاور مع أولياء الأمور بشأن توفير التعليم عن بعد.

صرحت الجهة التنظيمية بأن المدارس قد تنظر في تقديم فصول تعليم عن بعد أيام الجمعة خلال شهر رمضان — ولكن فقط بموافقة غالبية أولياء الأمور وموافقة رسمية.

بالنسبة للعديد من العائلات، يدور الحديث حول الرفاهية بقدر ما يدور حول الجانب الأكاديمي. غالبًا ما تعني ساعات الدراسة الأقصر والمتطلبات البدنية للصيام أن الطلاب يعودون إلى منازلهم متعبين، خاصة في الأسابيع الأولى من الشهر الفضيل.

في تعميم أُرسل إلى أولياء الأمور يوم الثلاثاء، قالت مدرسة كامبريدج الدولية إنها تراجع الخيار بعناية.

“كجزء من التزامنا بدعم رفاهية طلابنا مع الحفاظ على معايير أكاديمية عالية وتماشيًا مع توجيهات هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA)، فإننا نستكشف إمكانية تقديم التعليم عن بعد أيام الجمعة خلال شهر رمضان المبارك.”

في الوقت نفسه، طمأنت المدرسة العائلات بأن الالتزامات الأكاديمية ستبقى كما هي.

“يرجى ملاحظة أن الطلاب الذين من المقرر أن يخضعوا للامتحانات يوم الجمعة سيُطلب منهم الحضور إلى المدرسة شخصيًا كالمعتاد.”

وأوضح الملاحظة كذلك أن جداول الامتحانات لن تتأثر — وهو مصدر قلق رئيسي لأولياء أمور الطلاب الكبار الذين يستعدون أو يخضعون لتقييمات المجلس.

تم إرسال رابط استبيان لقياس الآراء

وبالمثل، سعت مدرسة الصادق الإسلامية الإنجليزية للحصول على آراء أولياء الأمور قبل اتخاذ أي خطوة. وفي تعميم، شاركت المدرسة رابط استبيان، جاء فيه: “لذلك، نسعى للحصول على ملاحظاتكم حول ما إذا كنتم ستدعمون التعلم عن بعد غير المتزامن وذاتي الوتيرة أيام الجمعة خلال شهر رمضان.”

مؤكدة أنه لا يتم إجراء أي تغييرات فورية، أضافت المدرسة، “هذه مجرد استشارة. لن يتم اتخاذ أي قرار دون دعم الأغلبية وموافقة هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA).”