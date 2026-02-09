القرية العالمية تعلن مواعيدها الرمضانية وتطلق "ملتقى" العائلات

أعلنت القرية العالمية في دبي، التي تحتفل بموسمها الثلاثين حاليًا، عن مواعيد عملها خلال شهر رمضان المبارك.
ستفتح الوجهة أبوابها من الساعة 5 مساءً حتى 1 صباحًا من الأحد إلى الأربعاء، ومن الساعة 5 مساءً حتى 2 صباحًا في عطلات نهاية الأسبوع من الخميس إلى السبت خلال شهر رمضان.
ستُزين الحديقة خصيصًا لهذه المناسبة، بعناصر تقليدية، وفوانيس وهلالات متوهجة، وإضاءة دافئة، ومنشآت تستحق التصوير.
تقدم القرية العالمية هذا العام "ملتقى"، وهي تجربة جلوس على طراز الخيام مجانية الدخول، مصممة لتشجيع التواصل والتفاعل الاجتماعي. مستوحاة من تجمعات المجالس التقليدية، تتميز المساحة بإضاءة احتفالية، ومقاعد مريحة، وأجواء دافئة وجذابة، مما يوفر للضيوف منطقة مخصصة للاسترخاء وتبادل الأحاديث والاستمتاع بالوقت معًا خلال الإفطار أو السحور أو الزيارات الليلية المتأخرة.
يقع ملتقى القرية العالمية في المنطقة أمام المسرح الرئيسي، ويدعو الضيوف للحصول على طعامهم من الأكشاك المتنوعة في الوجهة، واستئجار الألعاب التقليدية من الفريق الموجود في الموقع، مما يخلق تجربة رمضانية مريحة وتفاعلية لجميع الأعمار.
طوال الشهر الفضيل، ستستضيف القرية العالمية برنامجًا منسقًا من الفعاليات الترفيهية ذات الطابع الرمضاني على المسرح الرئيسي.
يمكن للضيوف الاستمتاع بعروض حية مؤثرة، بما في ذلك الأوركسترا، والعود، والناي، والهارب، والكمان، وعرض التنورة التقليدي، التي تم اختيارها لتكمل الأجواء والأهمية الثقافية لهذه الفترة التأملية.
سيُعرض برنامج "آخر كلام" الذي تقدمه ميثاء محمد من 18 فبراير إلى 18 مارس في الساعة 11 مساءً على المسرح الرئيسي.
سيُقام برنامج الألعاب الحي "المندوس" الذي يقدمه عبد الله إسماعيل على المسرح الرئيسي في الساعة 9:30 مساءً على مدار ثلاث عطلات نهاية أسبوع متتالية، بدءًا من عطلة نهاية الأسبوع الأولى من رمضان يوم الجمعة 20 فبراير، مقدمًا تجربة جذابة وتفاعلية للعائلات الزائرة.
احتفالاً بالشهر الفضيل، ستقدم الوجهة أيضًا عرضًا رائعًا للطائرات بدون طيار يوم الجمعة 20 فبراير في الساعة 9:30 مساءً، لتضيء سماء الليل بعرض مذهل.
يمكن للضيوف الزائرين خلال شهر رمضان الاستمتاع برحلة طعام غنية مع عروض من جميع أنحاء العالم من خلال 250 خيارًا لتناول الطعام عبر ساحة المطاعم والأكشاك والشوارع والأكشاك في الأجنحة والمقاهي. سواء كانوا يفطرون، أو يستمتعون بالسحور، أو يتناولون وجبات خفيفة طوال المساء، فإن القرية العالمية’s تقدم مجموعة واسعة من المأكولات التي تلبي جميع الأذواق.
مع 30 جناحًا ثقافيًا يمثلون أكثر من 90 ثقافة، تقدم القرية العالمية تجربة تسوق رمضانية فريدة. يمكن للضيوف استكشاف مجموعة متنوعة من المنتجات ذات الطابع الخاص بما في ذلك الديكور والملابس والهدايا والأدوات المنزلية والحلويات التقليدية والمواد الغذائية الأساسية: مما يجعلها وجهة متكاملة لاستعدادات العيد طوال الشهر الفضيل.
تشجيعًا للصحة إلى جانب الاحتفال، يعود تحدي خطوات رمضان هذا الموسم. يتوفر التحدي حصريًا عبر تطبيق القرية العالمية للهاتف المحمول، ويدعو الضيوف لتتبع خطواتهم أثناء استكشاف المنتزه. سيكون الضيوف الذين يكملون 10,000 خطوة في زيارة واحدة مؤهلين للحصول على مكافآت مثيرة.
