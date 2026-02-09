القرية العالمية تعلن مواعيدها الرمضانية وتطلق "ملتقى" العائلات

أعلنت القرية العالمية في دبي، التي تحتفل بموسمها الثلاثين حاليًا، عن مواعيد عملها خلال شهر رمضان المبارك.

ستفتح الوجهة أبوابها من الساعة 5 مساءً حتى 1 صباحًا من الأحد إلى الأربعاء، ومن الساعة 5 مساءً حتى 2 صباحًا في عطلات نهاية الأسبوع من الخميس إلى السبت خلال شهر رمضان.

ستُزين الحديقة خصيصًا لهذه المناسبة، بعناصر تقليدية، وفوانيس وهلالات متوهجة، وإضاءة دافئة، ومنشآت تستحق التصوير.

ملتقى القرية العالمية: مساحة تجمع مريحة لليالي رمضان

تقدم القرية العالمية هذا العام "ملتقى"، وهي تجربة جلوس على طراز الخيام مجانية الدخول، مصممة لتشجيع التواصل والتفاعل الاجتماعي. مستوحاة من تجمعات المجالس التقليدية، تتميز المساحة بإضاءة احتفالية، ومقاعد مريحة، وأجواء دافئة وجذابة، مما يوفر للضيوف منطقة مخصصة للاسترخاء وتبادل الأحاديث والاستمتاع بالوقت معًا خلال الإفطار أو السحور أو الزيارات الليلية المتأخرة.

يقع ملتقى القرية العالمية في المنطقة أمام المسرح الرئيسي، ويدعو الضيوف للحصول على طعامهم من الأكشاك المتنوعة في الوجهة، واستئجار الألعاب التقليدية من الفريق الموجود في الموقع، مما يخلق تجربة رمضانية مريحة وتفاعلية لجميع الأعمار.