العين في حضرة الضياء..1400 قنديل رمضاني ينسجون حكاية التراث

تستكمل إمارة ابوظبي احتفالها بشهر رمضان المبارك فقد أضاءت بلدية مدينة العين شوارعها بعد تنفيذ وتركيب الزينة الرمضانية في مختلف الشوارع والتقاطعات الحيوية، حرصاً منها علي اضافة أجواء روحانية واحتفالية تعكس مكانة الشهر الفضيل وتعزز الهوية الثقافية والحضارية لمدينة العين ، وكما تُحيي البلدية تقليد إطلاق مدفع الإفطار من أمام ساحة البلدية في مشهد رمزي يجسّد عراقة التراث الإماراتي ويعبر عن القيم الاجتماعية المرتبطة بشهر رمضان المبارك.
وأوضحت لطيفة الكويتي مدير مشروع الزينة ببلدية مدينة العين ، جاءت تصاميم الزينة هذا العام بطابع روحاني مستوحى من التراث الإسلامي، حيث تضمنت عناصر جمالية مثل الهلال،والنجوم، إضافة إلى الزخارف الهندسية العربية، إلى جانب عبارات تعبّر عن القيم الرمضانية السامية، من أبرزها: «رمضان كريم» و «مبارك عليكم الشهر» وغيرها من العبارات ، كما وتم اختيار ألوان مريحة بصرياً مثل الذهبي، والأزرق الفاتح، والأخضر الفاتح، والأبيض، لتعزيز الطابع الاحتفالي والروحاني.
وأضافت الكويتي ، شملت أعمال التزيين تركيب نحو 1400 قطعة مضيئة، امتدت على مسافة 98 كيلومتراً من الشوارع الرئيسية والتقاطعات الحيوية، من بينها شارع علي بن أبي طالب، وشارع حصة، وشارع عثمان بن عفان، وشارع خليفة بن زايد، وشارع حمدان بن محمد، وشارع البلدية، إضافة إلى عدد من التقاطعات البارزة مثل تقاطع قصر المقام، وتقاطع شارع حصة، وتقاطع الساعة ، ،وتقاطع مسجد الشيخة سلامة.
وتؤكد بلدية مدينة العين إلتزامها بالمواصفات والمعايير المعتمدة في تنفيذ الزينة، حيث تم استخدام مواد عالية الجودة ومطابقة لاشتراطات الأمن والسلامة الكهربائية، مع ضمان ثبات التركيبات وقدرتها على تحمل العوامل الجوية المختلفة مثل الحرارة والرطوبة والغبار باستخدام أحدث تقنيات الإضاءة من نوع (LED) الموفرة للطاقة وذات العمر التشغيلي الطويل، إضافة إلى توصيلات كهربائية معزولة وفق أعلى معايير السلامة، بما يدعم توجهات الاستدامة من خلال تقليل استهلاك الكهرباء واستخدام مواد صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التدوير.