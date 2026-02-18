العين في حضرة الضياء..1400 قنديل رمضاني ينسجون حكاية التراث

وأوضحت لطيفة الكويتي مدير مشروع الزينة ببلدية مدينة العين ، جاءت تصاميم الزينة هذا العام بطابع روحاني مستوحى من التراث الإسلامي، حيث تضمنت عناصر جمالية مثل الهلال،والنجوم، إضافة إلى الزخارف الهندسية العربية، إلى جانب عبارات تعبّر عن القيم الرمضانية السامية، من أبرزها: «رمضان كريم» و «مبارك عليكم الشهر» وغيرها من العبارات ، كما وتم اختيار ألوان مريحة بصرياً مثل الذهبي، والأزرق الفاتح، والأخضر الفاتح، والأبيض، لتعزيز الطابع الاحتفالي والروحاني.

وأضافت الكويتي ، شملت أعمال التزيين تركيب نحو 1400 قطعة مضيئة، امتدت على مسافة 98 كيلومتراً من الشوارع الرئيسية والتقاطعات الحيوية، من بينها شارع علي بن أبي طالب، وشارع حصة، وشارع عثمان بن عفان، وشارع خليفة بن زايد، وشارع حمدان بن محمد، وشارع البلدية، إضافة إلى عدد من التقاطعات البارزة مثل تقاطع قصر المقام، وتقاطع شارع حصة، وتقاطع الساعة ، ،وتقاطع مسجد الشيخة سلامة.