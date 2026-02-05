العمل في رمضان بالإمارات: حق قانوني في ساعتين "إعفاء"

مع بدء الشركات في دولة الإمارات الإعلان عن تقليص ساعات العمل استعداداً لشهر رمضان 2026، يذكر خبراء قانونيون أصحاب العمل بأن الأيام القصيرة خلال الشهر الفضيل ليست مجرد "بادرة حسن نية"، بل هي متطلب قانوني بموجب قانون العمل الاتحادي لمعظم شركات القطاع الخاص.

بموجب قانون الإمارات، تخضع ساعات العمل في القطاع الخاص خلال رمضان لتنظيم قانوني إلزامي، وقد يواجه أصحاب العمل الذين يخفقون في تطبيق هذا التقليص عقوبات مالية، والتزامات دفع بدل ساعات إضافية، ونزاعات عمالية.

ووفقاً لـ إيغور أبالوف، الشريك المدير في "لوفورد للاستشارات القانونية"، فإن الالتزام بتقليص ساعات العمل محدد بوضوح في إطار قانون العمل الإماراتي. وقال أبالوف: "بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، لا تُترك ساعات العمل في رمضان لتقدير صاحب العمل، حيث تنص المادة 17(4) صراحة على أن اللائحة التنفيذية هي من تحدد ساعات العمل في رمضان".

وتقضي تلك اللوائح (قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022) بتقليص إلزامي لساعتي عمل يومياً لجميع موظفي القطاع الخاص الخاضعين لوزارة الموارد البشرية والتوطين، بغض النظر عن ديانتهم أو ما إذا كانوا صائمين أم لا.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.