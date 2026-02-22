الخيمة الرمضانية"وطن مؤقت" للفارين من ضجيج الأسبوع

مع مغيب شمس يوم الجمعة وبداية العطلة الأسبوعية في رمضان، نشهد تحولاً لافتاً في بوصلة الاهتمامات الاجتماعية، حيث تتجه الأنظار والخطوات نحو "الخيم الرمضانية" التي لم تعد مجرد مكان لتناول وجبتي الإفطار أو السحور، بل تحولت إلى الوجهة الوحيدة التي التي يرى فيها الجميع ملاذا لتجربة روحية واجتماعية فريدة، حيث تستمد هذه الخيم جاذبيتها من قدرتها على كسر روتين العمل الصارم الذي يفرضه الأسبوع، فالصائم الذي يقضي أيامه الأولى في لهاث بين الواجبات الوظيفية والمنزلية، يجد في هدوء عطلة نهاية الأسبوع فرصة سانحة للانغماس في سحر الأجواء التراثية.

وفي هذه الليالي تحديداً، تبرز الخيمة الرمضانية كحل عبقري لمعضلة اللقاءات الكبيرة، ولهذا نجد أن الإقبال الكثيف الذي تشهده هذه الوجهات يفسر ظاهرة الحجز المسبق التي تبدأ قبل أيام، حيث تصل نسبة الإشغال إلى ذروتها القصوى.

لم تعد الخيمة مجرد سجاد عربي وفانوس نحاسي، ولكن تحولت في السنوات الأخيرة إلى "صناعة" متكاملة تستقطب الآلاف، ويرى البعض أن السر يكمن في "الحالة" التي توفرها الخيمة، فالموظف الذي يتعرض لضغوط الأسبوع يجد في رائحة البخور والقهوة العربية "مسكناً" مؤقتاً.