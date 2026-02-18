الترطيب أولاً.. خارطة طريق لعناية لطيفة بالبشرة في رمضان

بين ساعات الصيام الطويلة، والليالي المتأخرة، وخطط الإفطار المزدحمة، غالبًا ما يجلب رمضان تحولًا ليس فقط في الروتين، ولكن في مظهر بشرتك وملمسها. الجفاف، البهتان، تشقق الشفاه، الهالات السوداء، الانتفاخ، وزيادة الحساسية هي مخاوف شائعة تنشأ مع تغير أنماط النوم وانخفاض مستويات الترطيب خلال النهار.
بينما هذه التغييرات طبيعية، أشار أطباء الجلد وخبراء العناية بالبشرة إلى أن بعض العادات اليومية يمكن أن تفاقمها. المفتاح خلال شهر رمضان ليس في فعل المزيد، بل في تبسيط روتينك والتركيز على الترطيب، العناية اللطيفة، وحماية حاجز البشرة.
أوضحت الدكتورة ملاذ الديرديري، أخصائية الأمراض الجلدية في مدينة برجيل الطبية، أبوظبي، أن تقليل تناول السوائل خلال النهار يمكن أن يؤثر على مظهر البشرة وراحتها.
مقدمة
“يمكن أن يؤدي الجفاف إلى الجفاف والبهتان، وقد يؤدي إلى تفاقم حالات مثل الأكزيما أو البشرة الحساسة،” قالت. “ولكن عندما يتم إدارة الترطيب والتغذية بشكل جيد بعد الإفطار، يمكن أن يكون للصيام نفسه تأثيرات محايدة أو حتى إيجابية، بما في ذلك توازن أفضل للزيوت، وفي بعض الحالات، تحسن في حب الشباب.”
تلعب التغيرات في النوم دورًا أيضًا. يلاحظ أخصائيو العناية بالبشرة أن السهر لوقت متأخر، والاستيقاظ المبكر للسحور، والنوم المتقطع يمكن أن يعطل الإيقاع الطبيعي للبشرة بين الليل والنهار. خلال النهار، تركز البشرة على الحماية، بينما في الليل تتحول إلى وضع الإصلاح. عندما يتعطل هذا الدورة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى بطء الشفاء، والتهاب مستمر، وانتفاخ، وبشرة تبدو متعبة.
إذا كانت بشرتك تبدو متعبة بعض الشيء هذا الشهر، فإليك بعض أخطاء العناية بالبشرة الشائعة في رمضان التي يجب تجنبها.
من المغري الاستمرار في التنظيف طوال اليوم للشعور بالانتعاش، لكن الإفراط في الغسيل يمكن أن يضر أكثر مما ينفع.
“يمكن أن يؤدي الإفراط في التنظيف أو استخدام الصابون القاسي إلى إتلاف حاجز البشرة، مما يؤدي إلى زيادة الجفاف والتهيج، وحتى إنتاج الزيوت بشكل مفرط،” قالت الدكتورة الديرديري. “عادة ما يكون المنظف اللطيف مرتين في اليوم، صباحًا ومساءً، كافيًا خلال شهر رمضان.”
عندما تبدو البشرة متعبة، غالبًا ما تكون الغريزة هي تقشيرها أكثر، خاصة في الأيام الأخيرة من رمضان مع اقتراب العيد.
ومع ذلك، فإن استخدام المقشرات أو الأحماض أو التقشير بشكل متكرر جدًا يمكن أن يضعف حاجز البشرة ويسبب الاحمرار أو الحساسية أو التصبغ. بدلاً من السعي وراء الإشراق الفوري، يوصي الخبراء بتقليل التقشير والتركيز على الترطيب لاستعادة توهج البشرة’ الطبيعي.
تميل البشرة إلى أن تكون أكثر تفاعلاً خلال شهر رمضان، مما يعني أن المكونات القوية قد تحتاج إلى استخدام أقل تكرارًا. يمكن أن يزيد الريتينول، وأحماض التقشير القوية، وكريمات التفتيح عالية التركيز، والتونر الغني بالكحول من الجفاف والتهيج عندما تكون البشرة بالفعل جافة.
بدلاً من إيقافها تمامًا، يمكن أن يساعد التباعد بين استخدامها ومراقبة كيفية استجابة بشرتك في منع التهيجات.
“أحد أكبر الأخطاء هو محاولة إصلاح الجفاف بعلاجات قوية بدلاً من دعم حاجز البشرة،” قال الدكتور الديرديري.
روتين رمضان بسيط يعمل بشكل أفضل:
· منظف لطيف صباحًا ومساءً
· سيروم مرطب بحمض الهيالورونيك أو الجلسرين
· مرطب وواقي شمسي خلال النهار
· كريم أغنى أو قناع نوم بعد الإفطار
إذا كنت’ تخططين لجلسات الوجه أو الليزر خلال شهر رمضان، فإن التوقيت مهم. عادة ما تكون علاجات الوجه المرطبة والعلاجات اللطيفة مقبولة بشكل جيد، ولكن الإجراءات الأكثر كثافة قد تكون غير مريحة عندما يكون الجسم جافًا.
يوصي خبير التجميل أحمد نبهان بجدولة العلاجات بعد ساعتين إلى ثلاث ساعات من الإفطار، بمجرد أن يتم ترطيب الجسم وتغذيته. تفيد العديد من العيادات في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة بأن المواعيد المسائية تصبح الأكثر طلبًا خلال شهر رمضان لهذا السبب.
إذا كنت’ تخططين لتجديد بشرتك قبل العيد، يقترح أطباء الجلد الحجز مبكرًا. تشهد العيادات عادة زيادة في الأسابيع الأخيرة من رمضان، مع طلبات شائعة تشمل معززات البشرة، علاجات الترطيب، إزالة الشعر بالليزر، وبوتوكس الجزء العلوي من الوجه.
يجب أن يتم حقن البوتوكس، على وجه الخصوص، قبل 10 إلى 14 يومًا من العيد للسماح بظهور التأثير الكامل.
الليالي المتأخرة، والاستيقاظ المبكر للسحور، والنوم المتقطع خلال رمضان لا يؤثر فقط على مستويات الطاقة؛ بل يمكن أن يعطل أيضًا الإيقاع الطبيعي للبشرة’.
وفقًا لخبراء العناية بالبشرة في سيركاديا، العلامة التجارية العالمية الموثوقة للعناية بالبشرة الاحترافية والمتجذرة في علم الأحياء الزمني وعلم الإيقاع اليومي، تتبع البشرة ساعتها الداخلية الخاصة. فخلال النهار، تركز على الحماية من الإجهاد البيئي، بينما في الليل تتحول إلى وضع الإصلاح، مما يعزز تجديد الخلايا، وإنتاج الكولاجين، واستعادة الحاجز الواقي.
عندما تتغير أنماط النوم، قد تتأثر مرحلة الإصلاح هذه، مما يؤدي إلى مخاوف رمضانية شائعة مثل البهتان والجفاف والانتفاخ والهالات السوداء وظهور البثور وبطء الشفاء.
يقول الخبراء إن تعديل العناية بالبشرة لتتناسب مع هذا التحول يمكن أن يساعد البشرة على البقاء متوازنة، مع التركيز على الحماية والترطيب خلال النهار ودعم الإصلاح في المساء.
عدّل روتينك ليناسب إيقاع رمضان
يوصي أخصائيو العناية بالبشرة بالتفكير في روتينك على مرحلتين:
بعد السحور أو في الصباح الباكر
· ركز على الترطيب الخفيف
· استخدم مضادات الأكسدة مثل فيتامين سي
· ضع واقي الشمس دائمًا
· اختر المنتجات التي تقوي حاجز البشرة لتقليل فقدان الرطوبة
بعد الإفطار وقبل النوم
· هذا هو أفضل وقت للمنتجات الغنية والعناية المركزة بالإصلاح
· استخدم تركيبات مهدئة أو مرممة للحاجز الواقي
· أضف عناية مستهدفة للعين للمساعدة في التخلص من الانتفاخ والهالات السوداء
· تجنب العلاجات القوية إذا كانت البشرة تشعر بالإجهاد أو الحساسية
كما يوصون بإعطاء الأولوية للمكونات التي تركز على الترطيب مثل حمض الهيالورونيك والببتيدات، وتجنب التقشير المفرط، واختيار علاجات الوجه اللطيفة المعززة للأكسجين إذا اخترت العلاجات الاحترافية.