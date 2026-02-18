الترطيب أولاً.. خارطة طريق لعناية لطيفة بالبشرة في رمضان

بين ساعات الصيام الطويلة، والليالي المتأخرة، وخطط الإفطار المزدحمة، غالبًا ما يجلب رمضان تحولًا ليس فقط في الروتين، ولكن في مظهر بشرتك وملمسها. الجفاف، البهتان، تشقق الشفاه، الهالات السوداء، الانتفاخ، وزيادة الحساسية هي مخاوف شائعة تنشأ مع تغير أنماط النوم وانخفاض مستويات الترطيب خلال النهار.

بينما هذه التغييرات طبيعية، أشار أطباء الجلد وخبراء العناية بالبشرة إلى أن بعض العادات اليومية يمكن أن تفاقمها. المفتاح خلال شهر رمضان ليس في فعل المزيد، بل في تبسيط روتينك والتركيز على الترطيب، العناية اللطيفة، وحماية حاجز البشرة.

أوضحت الدكتورة ملاذ الديرديري، أخصائية الأمراض الجلدية في مدينة برجيل الطبية، أبوظبي، أن تقليل تناول السوائل خلال النهار يمكن أن يؤثر على مظهر البشرة وراحتها.