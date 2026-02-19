"الإمارات للإفتاء" يفتح أبواب الاستشارات الرمضانية

هل سبق لك أن وجدت نفسك تشرب الماء لحظة بدء أذان الفجر، متسائلاً عما إذا كان صيامك خلال رمضان لا يزال صحيحاً؟ أو ربما كنت قلقاً بشأن كيفية تعويض ما فاتك بعد الوصول متأخراً إلى صلاة التراويح؟
في رمضان، يتغير الروتين اليومي للمسلمين بشكل كبير، ومع هذا التغيير، تنشأ العديد من الأسئلة، مما يدفع الكثيرين منهم للبحث عن إجابات وطلب الاستشارات الدينية للتأكد من أنهم يؤدون الشهر الفضيل بأكمل وجه.
لتلبية هذه الاحتياجات، حدد مجلس الإمارات للإفتاء مؤخراً أوقاتاً خلال رمضان يمكن للمسلمين فيها طلب الفتاوى، مؤكداً أن الخدمة متاحة طوال أيام الأسبوع.
من السبت إلى الخميس، يمكن للمقيمين في الإمارات طرح استفساراتهم المتعلقة بالشريعة والفتاوى من الساعة 9 صباحاً حتى 6 مساءً، بينما في أيام الجمعة، توجد جلستان يوميتان؛ إحداهما من 9 صباحاً حتى 12 ظهراً والأخرى من 3 مساءً حتى 6 مساءً.
كما أوضح مجلس الإمارات للإفتاء أن جميع الاستشارات تُقدم وفق منهجية علمية دقيقة ومنهج فقهي متوازن ومعتدل.
هناك طرق لطلب الاستشارات الدينية من المجلس خلال الشهر الفضيل، وهي كالتالي:
فتاوى الرسائل النصية القصيرة على الرقم 2535
خدمة الموقع الرسمي: fatwauae.gov.ae
فتاوى واتساب على الرقم 8002422
خدمة الفتوى عبر الهاتف على الرقم 8002422
للاستفسارات حول الزكاة، يمكن للمقيمين أيضاً الاتصال بمركز اتصال الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة's على الرقم 8008222 بين الساعة 2 مساءً و 8 مساءً من الاثنين إلى الخميس. الخدمة متاحة أيضاً أيام الجمعة من الساعة 8 صباحاً إلى 11 صباحاً.
الزكاة هي مساهمة خيرية إلزامية بنسبة 2.5 في المائة من ثروة المسلم's السنوية المؤهلة ومدخراته التي تم الاحتفاظ بها لمدة سنة قمرية كاملة. تنطبق على المدخرات والذهب والفضة ودخل الاستثمار وأصول الأعمال.
في فبراير، أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة رسمياً المنصة الوطنية للزكاة، وهي مبادرة رائدة لتنظيم جمع وتوزيع الزكاة، وتعزيز الشفافية، وضمان وصول الأموال إلى المستحقين من خلال نظام مؤسسي قائم على البيانات.