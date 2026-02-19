"الإمارات للإفتاء" يفتح أبواب الاستشارات الرمضانية

هل سبق لك أن وجدت نفسك تشرب الماء لحظة بدء أذان الفجر، متسائلاً عما إذا كان صيامك خلال رمضان لا يزال صحيحاً؟ أو ربما كنت قلقاً بشأن كيفية تعويض ما فاتك بعد الوصول متأخراً إلى صلاة التراويح؟

في رمضان، يتغير الروتين اليومي للمسلمين بشكل كبير، ومع هذا التغيير، تنشأ العديد من الأسئلة، مما يدفع الكثيرين منهم للبحث عن إجابات وطلب الاستشارات الدينية للتأكد من أنهم يؤدون الشهر الفضيل بأكمل وجه.

لتلبية هذه الاحتياجات، حدد مجلس الإمارات للإفتاء مؤخراً أوقاتاً خلال رمضان يمكن للمسلمين فيها طلب الفتاوى، مؤكداً أن الخدمة متاحة طوال أيام الأسبوع.

من السبت إلى الخميس، يمكن للمقيمين في الإمارات طرح استفساراتهم المتعلقة بالشريعة والفتاوى من الساعة 9 صباحاً حتى 6 مساءً، بينما في أيام الجمعة، توجد جلستان يوميتان؛ إحداهما من 9 صباحاً حتى 12 ظهراً والأخرى من 3 مساءً حتى 6 مساءً.

كما أوضح مجلس الإمارات للإفتاء أن جميع الاستشارات تُقدم وفق منهجية علمية دقيقة ومنهج فقهي متوازن ومعتدل.

كيف تطلب فتوى؟

هناك طرق لطلب الاستشارات الدينية من المجلس خلال الشهر الفضيل، وهي كالتالي: