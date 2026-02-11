الإمارات: غرامات تصل إلى 100 ألف درهم لمواجهة رفع الأسعار في رمضان

وتسمح سياسة التسعير الجديدة، التي تم تقديمها في يناير 2025، للمستهلكين بتقديم شكاوى حول ارتفاع أسعار تسع سلع أساسية، كما تسمح لتجار التجزئة بتقديم طلبات لزيادة الأسعار. وتشمل هذه السلع: البيض، والدواجن، وزيوت الطبخ، والسكر، ومنتجات الألبان، والبقوليات، والخبز، والقمح، والأرز.