الإمارات تعلن عن ساعات العمل للقطاع الحكومي في رمضان

وفي الإمارات، من المرجح أن يبدأ شهر رمضان في 19 فبراير، وفقاً لمركز الفلك الدولي الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له. ويعود ذلك إلى أن رؤية الهلال في 17 فبراير "إما مستحيلة أو غير مرجحة إلى حد كبير من جميع مناطق العالم العربي والإسلامي"، بحسب المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي.