الإمارات تعلن عن ساعات العمل للقطاع الحكومي في رمضان

أعلنت الإمارات عن ساعات العمل الرسمية لموظفي القطاع الحكومي خلال شهر رمضان المبارك.
ستكون ساعات العمل من الاثنين إلى الخميس من الساعة 9 صباحاً حتى 2:30 ظهراً، بينما ستكون في أيام الجمعة من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً. ويستثنى من ذلك الموظفون الذين تتطلب طبيعة عملهم غير ذلك.
ذكرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية يوم الأربعاء أن الوزارات والجهات الاتحادية قد تتبع إما لوائح العمل المرن المعتمدة خلال أيام العمل في رمضان، أو تمنح مرونة للموظفين للعمل عن بُعد أيام الجمعة. ويجب ألا يتجاوز ذلك بحد أقصى 70% من إجمالي عدد موظفي الجهة، وذلك وفقاً للضوابط المعتمدة.
وفي الإمارات، من المرجح أن يبدأ شهر رمضان في 19 فبراير، وفقاً لمركز الفلك الدولي الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له. ويعود ذلك إلى أن رؤية الهلال في 17 فبراير "إما مستحيلة أو غير مرجحة إلى حد كبير من جميع مناطق العالم العربي والإسلامي"، بحسب المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي.
تستمر الأشهر الهجرية إما 29 أو 30 يوماً، اعتماداً على رؤية الهلال. ومن المتوقع أن يصادف يوم الأربعاء اليوم الثلاثين والأخير من شهر شعبان، مما يعني أن الشهر سيكمل 30 يوماً، ومن المتوقع أن يبدأ شهر رمضان يوم الخميس.
ومع ذلك، فإن القرار الرسمي يعود للجان استطلاع الهلال التي ستجتمع في اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان لتحديد بداية الشهر الفضيل.
عادةً ما تتبع الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات نظام أسبوع عمل مدته أربعة أيام ونصف. وخلال الأشهر الأخرى غير رمضان، يعمل الموظفون ثماني ساعات من الاثنين إلى الخميس، وأربع ساعات ونصف في يوم الجمعة.
واعتباراً من يناير 2022، أصبح يوما السبت والأحد هما عطلة نهاية الأسبوع الرسمية لقطاع الحكومة الاتحادية.
وقد اعتمدت الإمارات الأخرى، باستثناء الشارقة، نظام أسبوع عمل مماثلاً. أما في الشارقة، فيتبع موظفو القطاع العام أسبوع عمل مدته 4 أيام، مع عطلة نهاية أسبوع تشمل أيام الجمعة والسبت والأحد.