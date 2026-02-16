الإمارات تتحرى هلال رمضان وتدعو الجمهور للمشاركة

بينما تستعد لجنة تحري رؤية الهلال في الإمارات للاجتماع مساء الثلاثاء (17 فبراير) في قصر الحصن بأبوظبي، يتم تشجيع المقيمين في جميع أنحاء البلاد على النظر إلى السماء والمشاركة في تقليد يعود لقرون مضت.

حث مجلس الإفتاء في الإمارات أفراد الجمهور على ترقب الهلال بعد غروب الشمس مباشرة وتقديم بلاغاتهم عبر قنواته الرسمية. ستجتمع اللجنة بعد صلاة المغرب لمراجعة التقارير الميدانية ونتائج المراصد والشهادات من جميع أنحاء البلاد قبل الإعلان عما إذا كان رمضان 2026 سيبدأ يوم الأربعاء 18 فبراير أو الخميس 19 فبراير.

فيما يلي نظرة فاحصة على كيفية سير عملية رؤية الهلال، وكيف يمكن للمقيمين المشاركة وكيف يمكنهم الإبلاغ عن رؤيتهم.

لماذا تهم رؤية الهلال

تستمر الأشهر الهجرية 29 أو 30 يومًا، اعتمادًا على متى يظهر الهلال في سماء الليل. رؤية الهلال لتحديد بداية الشهر هي سنة مؤكدة (تعليم نبوي).

وفقًا للعلماء المسلمين، رؤية الهلال ليست مجرد رمزية؛ إنها ممارسة عملية يشارك فيها المجتمع. شجع النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) على المراقبة المباشرة للهلال، مما يجعل المشاركة العامة جزءًا مهمًا من العملية.

في الوقت نفسه، يلعب علم الفلك الحديث دورًا داعمًا.

صرح محمد شوكت عودة، مدير الاتحاد الفلكي الدولي، سابقًا أن الحسابات العلمية تهدف إلى دعم، لا استبدال، رؤية الهلال التقليدية.

أين وكيف تبحث

عمليًا، يجب على المقيمين البحث عن الهلال الجديد بعد غروب الشمس مباشرة، مع التركيز على الأفق الغربي.

“في الإمارات، يُشجع المسلمون على البحث عن الهلال الجديد بعد غروب الشمس بوقت قصير، من مواقع ذات أفق غربي واضح، ويفضل أن تكون بعيدة عن أضواء المدينة، مثل المناطق الصحراوية المفتوحة أو الشواطئ أو نقاط المراقبة المرتفعة،” قالت خديجة أحمد، مديرة العمليات في مجموعة دبي للفلك، لصحيفة الخليج تايمز.

يمكن للناس محاولة الرؤية بالعين المجردة. وبينما قد تساعد المناظير في بعض الحالات، حذرت من استخدام الجمهور للتلسكوبات.

“لا نوصي الجمهور باستخدام التلسكوبات لرؤية القمر لأن وهج الشمس يمكن أن يسبب تلفًا للعين،” قالت.

ومع ذلك، بالنسبة لمساء الثلاثاء، التوقعات منخفضة.

“سيظل القمر قريبًا جدًا من الشمس ومنخفضًا جدًا في الأفق، مما يجعل الرؤية البصرية غير مرجحة للغاية حتى مع المساعدة البصرية،” أضافت.